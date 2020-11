Formula E | Mahindra al lavoro per assicurare un appuntamento in India

Dopo aver svettato nella giornata di test di ieri e aver annunciato oggi il proprio impegno nella futura Gen3, Mahindra sta anche lavorando per poter assicurare un appuntamento della Formula E in India. La possibile gara non sarà presente comunque nei calendari dei prossimi tre anni.

Formula E interessata a correre in India

Al momento, solo Mahindra e Nissan sono gli unici team che non hanno un proprio evento di casa, sebbene la seconda può considerare l’ePrix di Parigi in quanto la squadra è costruita da e.dams. Così, solo il costruttore indiano rimane l’unico non “coperto”, ma da quanto ha dichiarato Alberto Longo (co-fondatore della serie elettrica) a Motosport.com: «Ci piacerebbe andare in India. Stiamo lavorando a una gara del genere da molto tempo, ovviamente insieme a Mahindra. Si spera che un giorno possa accadere». Dunque una dichiarazione d’intenti e niente più, anche se c’è la certezza che non ci sarà nei prossimi tre anni: «L’India è un mercato molto importante per noi e vogliamo correre lì».

Mahindra dà pieno appoggio, ma c’è la concorrenza con Adelaide

Anche Dilbagh Gill, Team Principal di Mahindra, ha risposto alle domande di Motorsport.com: «Vogliamo assolutamente a disputare una corsa in India e continueremo a supportare la Formula E nel realizzare questa sua ambizione. È un mercato importante in un grande paese e siamo sicuri che la gente accoglierebbe la Formula E. Tutto ciò non accadrà in breve termine». Non è semplice: pare che il circuito cittadino di Adelaide possa entrare presto nel calendario per via della cancellazione dell’Adelaide 500.

