Audi lascia la Formula E, pronto il ritorno nel WEC con una LMDh e un nuovo programma elettrico alla Dakar

Incredibile annuncio da parte di Audi sui propri programmi sportivi: al termine della stagione 2020-21, la Casa degli Anelli abbandonerà la Formula E si concentrerà sul debutto alla Dakar nel 2022 e ai nuovi prototipi LMDh che potranno correre nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship.

Audi vuole ritornare nell’endurance con una LMDh

Il futuro di Audi sembrava ormai teso verso l’elettrico, ma oggi è arrivata una notizia che lascia completamente di stucco gli appassionati e gli addetti ai lavori. Dopo l’addio al DTM, i tedeschi sono pronti a salutare anche la Formula E dopo ben sette stagioni di presenza: la scelta è dovuta a due nuovo progetti che li porterà al debutto della Dakar nel 2022 e al ritorno nelle competizioni endurance e alla 24 Ore di Le Mans con le LMDh. Julius Seebach, che sarà il nuovo boss di Audi Sport a partire da domani e in sostituzione di Dieter Gass, ha chiarito che il campo di gara ideale di Audi sono le auto sportive. «Ci stiamo preparando intensamente per entrare nella nuova classe LMDh, che correrà gare come la 24 Ore di Daytona e la 24 Ore di Le Mans» ha detto Seebach, supportato anche dal Team Principal della Formula E Allan McNish, che ha ben accolto la nuova formula delle LMDh.

Audi alla Dakar con un’auto elettrica

Un ritorno importante per Audi nell’endurance che conta, soprattutto perché ha vinto ben 13 volte la maratona francese, oltre a diversi titoli nel WEC prima del suo ritiro alla fine della stagione 2016, quando decise di concentrarsi esclusivamente sulla Formula E. Non finirà comunque il proseguo del programma elettrico: infatti, il Marchio di Ingolstadt correrà la Dakar con una vettura completamente elettrica, ma per ora non si hanno maggiori dettagli tecnici.

