IGTC | Aston Martin punta a disputare tutta la stagione 2021

Dopo il forfait di quest’anno a causa della pandemia di COVID-19, Aston Martin ha come obiettivo quello di correre tutta la stagione 2021 dell’Intercontinental GT Challenge. A confermarlo è John Gaw, Amministratore Delegato di Aston Martin Racing, a Sportscar365.

Aston Martin vuole esserci nella stagione 2021 dell’IGTC

Aston Martin è pronta ad entrare in Formula 1 a partire dal prossimo anno e molte voci (che circolano da diverso tempo) danno quasi per assodato l’abbandono completo dei programmi GT, tra cui il FIA World Endurance Championship e il GT World Challenge Europe. Inoltre, per via del Coronavirus, è stato cancellato il programma 2020 nell’IGTC in quanto R-Motorsport ha deciso di prendersi un anno sabbatico nonostante avesse corso a inizio anno alla 12 Ore di Bathurst, assieme a Garage 59 come rappresentante nel marchio. Ora arriva quasi una “smentita” da parte di Gaw che, come riporta Sportscar365, ha detto: «Non correremo come Aston Martin Racing ma, sicuramente, è un campionato che vogliamo intraprendere e vincere. Ci siamo iscritti quest’anno e lo faremo di nuovo anche il prossimo se avremo persone che parteciperanno».

Supporto ai clienti nel panorama GT, incluso nel DTM

Gaw ha anche specificato che i programmi GT saranno affidati ai team clienti, incluso il DTM che si è aperto ai regolamenti GT3. Questo potrebbe quindi portare l’abbandono sì del programma ufficiale, ma mantenendo vivo il supporto a coloro che utilizzeranno le vetture britanniche nei vari campionati internazionali e continentali. Da capire cosa deciderà R-Motorsport, in quanto pare essersi già legata a McLaren dal 2021.

Copyright foto: Kevin Pecks / Vier Communication