Formula E | Test Valencia, Giorno 2: Lynn svetta al pomeriggio con Mahindra

Alex Lynn è il più veloce nella seconda giornata di test collettivi della Formula E a Valencia. Il britannico della Mahindra ha segnato il miglior giro proprio quando erano scadute le tre ore della sessione pomeridiana, battendo di pochissimo il tempo registrato da Antonio Felix da Costa al mattino.

Da Costa s’impone al mattino

Nella mattinata trascorsa in pista, tutti si sono concentrati sul giro secco tra cui proprio da Costa: il portoghese ha sfruttato al meglio le scie e la modalità fanboost per fissare un 1’11”948, l’unico a scendere sotto il muro dell’1’12”. Il campione in carica di DS Techeetah ha dato ben un decimo di distacco alla BMW di Maximilian Günther, salito in seconda posizione proprio negli ultimi istanti e ai danni della Nissan e.dams di Oliver Rowland. Quarta posizione per l’altra DS Techeetah di Jean-Eric Vergne, seguita dalla Virgin di Robin Frijns, dall’Audi di Lucas di Grassi, dalla Nissan e.dams di Sébastien Buemi, dalla Mahindra di Lynn, dalla BMW di Jake Dennis e dalla Mercedes di Stoffel Vandoorne. Una sola bandiera rossa intervenuta nelle tre ore, che ha permesso di sistemare i cordoli esterni in ingresso della Curva 6.

FIA Formula E World Championship – Test Valencia, Giorno 2: classifica mattino

Lynn velocissimo nel pomeriggio, Rowland vince la gara simulata

Lynn ha raggiunto la cima nel pomeriggio, in una sessione che prevedeva una simulazione di gara. L’inglese è stato di 0”007 più veloce del tempo di da Costa, settando così il record della pista. Günther e Dennis si posizionano virtualmente nei restanti gradini del podio, poi troviamo la Jaguar di Sam Bird, la Venturi di Edoardo Mortara e la Dragon / Penske Autosport di Sergio Sette Câmara. Rowland si piazza di nuovo in top-10, stavolta al 7° posto, ma vincendo la simulazione della corsa, mentre Nico Müller agguanta l’ottava piazza con Dragon. Chiudono i primi dieci nella classifica dei tempi André Lotterer (Porsche) e Norman Nato (Venturi).

FIA Formula E World Championship – Test Valencia, Giorno 2: classifica pomeriggio

