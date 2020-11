TCR Italy | Ritrattato il titolo 2020: il nuovo campione è Tavano con Cupra

Non è Eric Brigliadori il campione della stagione 2020 del TCR Italy. Con la Corte Sportiva d’Appello che ha revocato la squalifica di Felice Jelmini in Gara 1 a Misano, la classifica si aggiorna e Salvatore Tavano può dunque festeggiare il terzo titolo consecutivo con la Cupra.

La decisione della Corte Sportiva d’Appello

Nella giornata di ieri, la Corte Sportiva d’Appello si è riunita per deliberare sul reclamo presentato da Felice Jelmini a proposito della sua esclusione dalla classifica di gara1 disputata il 1° agosto a Misano. Il lombardo aveva portato la sua Hyundai per prima al traguardo, davanti a Eric Brigliadori e Salvatore Tavano e aveva siglato anche il giro veloce. Ma con la decisione n. 25 del 1° agosto 2020 il Collegio dei Commissari Sportivi dell’autodromo Internazionale di Misano Adriatico aveva escluso Jelmini dall’ordine di arrivo per irregolarità tecnica. Di qui il ricorso del venticinquenne pilota lombardo, accolto oggi dalla Corte Sportiva d’Appello. La classifica di Gara 1 a Misano torna dunque a rispecchiare l’ordine d’arrivo effettivo, con Felice Jelmini vincitore davanti a Eric Brigliadori e a Salvatore Tavano. Di conseguenza, cambia anche la classifica generale di campionato, che era rimasta sub judice dopo l’ultimo round lo scorso weekend a Imola, senza poter assegnare il titolo.

Come si aggiorna la classifica

Il campionato italiano TCR Italy può finalmente proclamare il suo vincitore per la stagione 2020: il campione è Salvatore Tavano con la Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing. Cupra si era già aggiudicata matematicamente anche il titolo Team/Costruttori. Per il siciliano e la sua squadra è il terzo titolo consecutivo dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2019. Alle spalle del pluricampione siracusano si piazzano Eric Brigliadori, secondo su Audi di BF Motorsport e Felice Jelmini, terzo su Hyundai.

