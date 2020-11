Formula E | Test Valencia, Giorno 1: Lotterer il più veloce al pomeriggio con Porsche

André Lotterer ha aperto con il miglior tempo la prima giornata di test collettivi della Formula E a Valencia. Il tedesco della Porsche è stato il più veloce nel pomeriggio, mentre alla mattina a svettare sopra tutti è stato Edoardo Mortara con Venturi, sebbene in condizioni di bagnato.

Mortara vola sul bagnato al mattino

Questa mattina, tutto il parco della Formula E si era svegliato con una pista bagnata a causa dei forti temporali di ieri sera, oltre a dover affrontare tre ore contro acquazzoni intermittenti. Mortara ha preceduto tutti con la monoposto di Venturi, capace di segnare un tempo di 1’18”148 che è risultato di oltre 3” più lento rispetto al record dello scorso anno, che comprende anche la chicane in pieno rettilineo che in questi giorni è assente. Quindi, i riferimenti sono da prendere con le pinze anche se, nonostante tutto, Antonio Felix da Costa si è portato in seconda posizione con appena 0”031 di ritardo dallo svizzero. Oliver Turvey è 3° con NIO, seguono Alexander Sims (Mahindra), Sergio Sette Câmara (Dragon / Penske), Nick Cassidy (Virgin), René Rast (Audi)), Robin Frijns (Virgin), Jake Dennis (BMW) e Sam Bird (Jaguar). Da segnalare che i primi dieci sono racchiusi in meno di quattro decimi, mentre nel secondo troviamo ben 19 piloti. Una sola bandiera rossa intervenuta per un’uscita di Sette Câmara dopo 20 minuti.

FIA Formula E World Championship – Test Valencia, Giorno 1: classifica mattino

Lotterer spiazza tutti al pomeriggio

Con l’assenza di pioggia, Lotterer ha potuto tirare fuori un tempone di 1’12”519 – senza il boost di 35kW! – che gli è valso il 1° posto nel pomeriggio. La Porsche del tedesco è stata di 5”5 più veloce del tempo della mattina di Mortara, precedendo Jean-Eric Vergne di 0”088. DS Techeetah occupa comunque la seconda e la terza posizione, appunto con Vergne e da Costa, mentre alle loro spalle si piazzano Cassidy, Sims, Rast, Norman nato (Venturi), Nico Müller (Dragon / Penske), Dennis e Frijns. Problemi per Mitch Evans, 22° dopo aver avuto un incidente alla mattina col gas bloccato, mentre Nato ha chiuso anticipatamente la sessione di tutti per un’uscita sulla ghiaia.

FIA Formula E World Championship – Test Valencia, Giorno 1: classifica pomeriggio

Copyright foto: LAT Images / Formula E