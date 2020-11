Formula E | Venturi svela la monoposto (e la nuova livrea) per la stagione 2020-21

Cambio di colori per la Venturi dalla prossima stagione della Formula E. Il team monegasco si è presentato oggi a Valencia, in occasione dei test pre-stagionali che partiranno domani, assieme ai piloti ufficiali Edoardo Mortara e Norman Nato.

Confermati i propulsori Mercedes, cambia la livrea

Una stagione vissuta con difficoltà quella passata trascorsa da Venturi, pronta a rilanciarsi nel 2020-21 con una monoposto che continuerà ad avere il propulsore Mercedes. Rinnovata la livrea: dopo aver abbandonato ancora a fine 2019 l’argento per i colori dello sponsor ROKiT tendenti al rosso, al bianco e al nero, arriva la scelta di eliminare proprio il rosso. Linee semplici ma accattivanti, con Mortara che prenderà il via alla sua quarta stagione consecutiva con il team monegasco. Al fianco dell’italo-svizzero ci sarà invece Nato, che ha concluso la sua avventura con la Rebellion LMP1 nel FIA World Endurance Championship; il francese, che affronterà quindi il suo debutto nel campionato elettrico sebbene abbia già affrontato in passato diversi test, prenderà il posto del ritirato Felipe Massa.

D’Ambrosio raggiunge la Wolff nella direzione del team

Susie Wolff ha commentato questo nuovo inizio: «Abbiamo lavorato molto duramente per implementare soluzioni ai problemi che abbiamo riscontrato e penso che siamo già messi bene per la Stagione 7. Come ogni squadra, vogliamo lottare nella parte alta della classifica e abbiamo alcuni test importanti da svolgere a Valencia». Novità importante per Venturi è l’arrivo di Jerome d’Ambrosio, che ha appeso il casco al chiodo per assumere il ruolo di vice al fianco della Wolff.

