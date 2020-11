Formula E | Dragon/Penske Autosport fa sul serio: livrea biancorossa per la stagione 2020-21

Nuovo look per la ribattezzata Dragon / Penske Autosport per la stagione 2020-21 della Formula E. La squadra statunitense si allontana dai colori bianconeri degli anni passati per accogliere una più aggressiva livrea biancorossa, confermando Nico Müller (solo per i test) al fianco di Sergio Sette Câmara.

Muller solo per i test (per ora), Camara al via tutta la stagione

Non è stata un’annata fortunata quella che ha trascorso Dragon Racing nel 2019-20, ma in questa stagione arriva il supporto del Team Penske. La nuova partnership ha ovviamente portato anche a un cambiamento della colorazione: un’elegante rosso cromato affiancato da un bianco opaco. Una bella novità per le fantasie presenti sulla griglia di partenza, con le due monoposto che verranno affidate nei test di Valencia a Sette Câmara e a Müller: il brasiliano è già stato confermato al volante per tutto il 2020-21, mentre lo svizzero ha mantenuto un po’ le distanze senza precisare troppo cosa farà; opinione diffusa tra gli addetti ai lavori è che sarà al via anche quest’anno, ma c’è da capire se Audi lo impegnerà nelle competizioni GT. Destino molto diverso da René Rast – con cui ha lottato per il titolo DTM perdendolo – che si è assicurato il sedile in Audi proprio in Formula E.

Coinvolto Jay Penske come Team Principal

Dragon / Penske Autosport sottolinea la presenza di Jay Penske, figlio del leggendario Roger Penske, che ha preso il ruolo di Team Principal del team. Lo scorso anno, la squadra aveva colto in una sola occasione i punti con Brendon Hartley, 9° nella seconda gara di Diriyah.

Copyright foto: Dragon / Penske Autosport