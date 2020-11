WEC | Button sogna di tornare alla 24 Ore di Le Mans (anche con il proprio team)

Jenson Button vuole ritornare alla 24 Ore di Le Mans. Il campione 2009 della Formula 1 sta cercando l’opportunità di essere in pista alla classica francese a bordo di «una macchina competitiva per la vittoria assoluta», anche se rimane il desiderio di gareggiare con il proprio team.

I desideri di Button per la 24 Ore di Le Mans

Dal prossimo anno, il FIA World Endurance Championship passerà alle nuove Le Mans Hypercar e solo dal 2022 adotterà anche le LMDh che correranno principalmente dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Proprio con questi cambiamenti, Button è intenzionato a prendere di nuovo parte alla 24 Ore di Le Mans dopo il debutto nell’edizione 208 con SMP Racing. «Se potessi correre l’anno prossimo e se ci fosse la situazione perfetta, lo farei» ha detto il britannico a Motorsport.com. «Mi sento ancora come se avessi 20 anni, c’è solamente qualche ruga in più». Button ha parlato anche del GT World Challenge Europe, serie a cui doveva partecipare prima che intervenisse la pandemia, ritenendo che «è il futuro del team, è così competitivo con tanti costruttori, squadre e piloti». Insomma, per il momento solo semplicemente delle innocenti intenzioni, però vedremo se diventerà tutto concreto…

Il 2020 di Jenson Button in pista

Da quando si è ritirato dalla Formula 1, Button si è impegnato nel Super GT giapponese (cogliendo il titolo 2018 con il Team Kunimitsu) e ha fondato il proprio Jenson Team Rocket RJN di cui è co-proprietario. Con un 2020 piuttosto limitato per via della pandemia, l’inglese ha fatto un’apparizione nel British GT Championship a Silverstone con Bob Neville e Chris Buncombe.

Copyright foto: Jenson Button