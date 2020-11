IMSA | Kevin Magnussen pronto a sbarcare con Ganassi tra le DPi nel 2021

Con la sicura uscita di scena dalla Haas in Formula 1, Kevin Magnussen è alla ricerca di nuovi lidi. Secondo quanto anticipato da Motorsport.com, il danese avrebbe firmato per correre a tempo pieno con la Cadillac DPi-V.R di Chip Ganassi Racing nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Magnussen avrebbe firmato per Ganassi nell’IMSA

Si è parlato molto di dove sarebbe potuto andare Magnussen: molti avevano parlato del FIA World Endurance Championship ma, con il prossimo anno che verrà vissuto come una transizione tra le LMP1 e le Hypercar era difficile poter vedere il danese al via. Si era parlato anche della IndyCar Series – così come per il suo attuale compagno di squadra Romain Grosjean –, ma il proprio sponsor Jack & Jones non sta vivendo in buone acque: oltre al fatto che il marchio non è così conosciuto negli Stati Uniti, la società madre Bestseller ha dichiarato bancarotta la scorsa estate. Ed ecco quindi che spunta invece il volante di Ganassi nell’IMSA, con la squadra di Indianapolis che è pronta a tornare nel campionato dopo l’avventura con la Ford GT ma, stavolta, con una Cadillac DPi.

Van der Zande al fianco di Magnussen?

Non è arrivata nessuna conferma da parte di Magnussen, tantomeno dal padre Jan che ha concluso da poco i rapporti con Corvette. Si tratta comunque di uno sbocco importante, dove già ritroviamo diversi ex della Formula 1: a cominciare da Sébastien Bourdais (ma ritornerà in IndyCar), Juan Pablo Montoya (che ritornerà in Europa), Alexander Rossi (solo nelle gare dell’Endurance Cup) e Felipe Nasr per fare alcuni nomi. Da quanto si apprende, al fianco di Magnussen potrebbe arrivare Renger van der Zande, che ha lasciato Wayne Taylor Racing passato ad Acura. Oltre al nederlandese, Scott Dixon sembra essere il terzo pilota per le tappe di durata del campionato.

Copyright foto: FIA / Reuters