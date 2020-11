Formula E | Audi svela la nuova e-tron FE07 per la stagione 2020-21

Presentata online e in anteprima lo scorso martedì, la nuova Audi e-tron FE07 è l’arma del costruttore tedesco per la stagione 2020-21 della Formula E. Lucas di Grassi e il campione DTM René Rast scenderanno in pista questo weekend per i test collettivi di Valencia.

Audi rivela al pubblico la nuova monoposto di Formula E

Una line-up forte e ricca di esperienza quella che avrà Audi per la Stagione 7 della Formula E: di Grassi si presenterà ancora come uno dei contendenti al titolo, mentre Rast si è intascato il titolo 2020 del DTM e, dopo aver ben raccolto nel finale di Berlino, vorrà certamente dire la sua nel campionato elettrico. La monoposto avrà un nuovo propulsore elettrico, sviluppato internamente per la prima volta da Audi Sport: negli anni precedenti era sempre stata utilizzata una versione ottimizzata congiuntamente con il partner Schaeffler. Il risultato è la MGU05, con un peso nettamente ridotto con l’utilizzo di materiali leggeri e con un’integrazione intelligente all’interno dell’auto. Si è lavorato anche sull’efficienza, dove si è raggiunto un valore complessivo «di oltre il 95% per il nostro propulsore, anche superiore al 97% in tutte le condizioni di guida rilevanti» ha ribadito Tristan Summerscale, Project Leader di Audi Sport.

In pista a Valencia questo weekend

Visivamente, l’Audi e-tron FE07 guadagna qualche cambiamento estetico, ma sostanzialmente i colori principali rimangono il bianco, il nero, il rosso e il verde, quest’ultimo a rappresentare Schaeffler. Il debutto pubblico della monoposto sarà questo sabato in Spagna, sul circuito intitolato a Ricardo Tormo presso Valencia.

