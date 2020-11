WEC | Nuova partnership tra Ferrari e LEGO: ecco la 488 GTE di AF Corse [VIDEO]

Si avvicina sempre più il giorno di Natale e LEGO, assieme a Ferrari, hanno preparato un grande regalo per gli appassionati del FIA World Endurance Championship: sarà infatti disponibile la replica in versione mattoncini della 488 GTE #51 di AF Corse, guidata da Alessandro Pier Guidi e da James Calado.

Replica fedele della Ferrari 488 GTE del FIA WEC

Inserita nella gamma LEGO Technic – quindi per un pubblico più “adulto” e con dettagli maggiori –, il modello della Ferrari 488 GTE è lungo ben 48 cm e sarà composto da 1.677 elementi che sicuramente impegneranno gli appassionati nella sua costruzione. «Riprodurre una Ferrari con i Lego Technic è il sogno della mia infanzia che si avvera» afferma Lars Krogh Jensen, designer Lego Technic. «La Ferrari è rinomata per i suoi veicoli davvero incredibili, quindi sapevo che dovevo andare oltre i limiti del sistema Lego Technic per rendere giustizia all’idolo della pista. Questo modello cattura la silhouette sofisticata dell’iconica vettura e nel contempo rende omaggio alla sua ingegneria per catturare la vera essenza della 488 GTE. La costruzione è una grande sfida per tutti coloro che apprezzano l’eccellenza del design e vorrebbero saperne di più sull’ingegneria e sulla tecnologia utilizzata per realizzare un’auto così grandiosa».

Disponibile a gennaio a 179,99 euro

Pier Guidi ha aggiunto: «Quando ero bambino giocavo spesso con i mattoncini Lego e quando ho visto la replica della Ferrari 488 GTE sono rimasto colpito, soprattutto considerando alcune delle caratteristiche che sono riusciti a riprodurre. Devo ammettere che vedere il modello Lego di un’auto su cui ho corso con il mio nome mi ha reso molto orgoglioso». Questo nuovo modellino di Lego Technic sarà disponibile nei Lego Store, su Lego.com e nei negozi di giocattoli a partire dal 1° gennaio, al prezzo di 179,99 euro.