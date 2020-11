IGTC | Audi svela i tre equipaggi ufficiali per la 9 Ore di Kyalami (e altrettante livree speciali)

Il prossimo mese andrà in scena la 9 Ore di Kyalami, ultimo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge, e Audi è pronta a giocarsi la vittoria. Il costruttore tedesco ha svelato gli equipaggi ufficiali per la corsa sudafricana, svelando anche le livree speciali che coloreranno le Audi R8 LMS GT3.

Gli equipaggi ufficiali di Audi per la 9 Ore di Kyalami

Audi si gioca il titolo nella classifica costruttori e darà supporto ufficiale per tentare di acchiappare la vittoria. Il Team WRT avrà ben due auto: sulla prima ci sarà Markus Winkelhock – che occupa la posizione più alta nella graduatoria tra i piloti Audi – che avrà al suo fianco Kelvin van der Linde e Dries Vanthoor, mentre sulla seconda troveremo Mirko Bortolotti, Frederic Vervisch e Charles Weerts; quest’ultimo, figlio del proprietario Yves Weerts, ha vinto il titolo Sprint nel GT World Challenge Europe con Vanthoor e si tratta del primo impegno sotto le insegne ufficiali di Audi Sport. Car Collection Motorsport avrà l’onore (e l’onere) di avere il terzo gruppo di piloti di fabbrica: Mattia Drudi, Christopher Haase e Patric Niederhauser condivideranno l’abitacolo, ricordando che l’italiano e il tedesco (assieme a Vervisch) sono giunti secondi alla 24 Ore di Spa con Attempto. Car Collection schiererà anche una seconda Audi indipendente e con la line-up ancora da decidere.

Reinke: “Faremo del nostro meglio”

«Il circuito di Kyalami sta preparando per noi una gara entusiasmante e segna anche un finale di stagione impegnativo dell’IGTC 2020. Siamo in terza posizione nella classifica costruttori e stiamo facendo del nostro meglio per migliorarla» ha spiegato brevemente Chris Reinke, boss del Reparto Clienti di Audi Sport.

Copyright foto: Audi Sport