Formula E | NIO ingaggia Blomqvist al fianco di Turvey per la stagione 2020-21

Anche NIO ha completato il proprio schieramento di piloti per la stagione 2020-21 della Formula E. Tom Blomqvist andrà ad affiancare il già confermato Oliver Turvey, battendo molto probabilmente Daniel Abt che si ritrova senza un volante per il campionato elettrico.

Blomqvist scelto da NIO per la Formula E 2020-21

Esperienza limitata quella che ha Blomqvist con le monoposto della Formula E: nel 2017-18 ha disputato sei gare con Andretti, poi è stato chiamato da Jaguar per sostituire James Calado nelle ultime due gare dell’ultimo finale di stagione a Berlino. Il 26enne britannico ha ottenuto su otto gare un 8° posto come miglior risultato nell’ePrix di Marrakech del 2018, ma vedremo cosa potrà dire con il team cinese. «Sono felice di unirmi a NIO 333 per la stagione 2020-21 della Formula E e non vedo l’ora di cominciare. Sono molto grato per l’opportunità e per la fiducia che mi hanno riposto. Tornare a tempo pieno in Formula E è fantastico: la serie si è rafforzata nel corso degli anni e sono orgoglioso di essere sulla griglia di partenza» ha detto Blomqvist. Lui e Turvey hanno già provato la macchina in nove giorni di test privati, completando un totale di 1.700 miglia. NIO – che è stato acquistato a fine 2019 da Lisheng Racing – ha anche svelato la nuova livrea e omologherà un nuovo propulsore per le prossime due stagioni.

Abt pronto a dire addio alla Formula E

Abt ha perso un’altra speranza per tornare in Formula E. Dopo lo scandalo nato nella Race at Home Challenge che gli ha fatto saltare il posto in Audi, il tedesco sta cercando in tutti i modi di rimanere aggrappato alla serie. Nel finale di Berlino aveva corso proprio con NIO, tenendo intatto il record di partecipazione, ma con Mahindra che ha scelto Lynn e Dragon / Penske Racing pronta a riconfermare Nico Müller sembra essere arrivata la parola “fine” sulla sua avventura elettrica.

Copyright foto: LAT Images / Formula E