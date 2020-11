Formula E | Mahindra conferma Lynn al fianco di Sims per la stagione 2020-21

Dopo aver già svelato alla fine della scorsa stagione l’approdo di Alexander Sims, Mahindra Racing conferma Alex Lynn per la stagione 2020-21 della Formula E. L’annuncio è arrivato stamane durante la presentazione online del costruttore indiano, che ha svelato anche la M7Electro.

Mahindra annuncia Lynn al fianco di Sims nella Formula E 2020-21

Ci sarà Lynn al fianco di Sims: il pilota di Aston Martin nel FIA World Endurance Championship ed ex pilota di Jaguar Racing nel 2018-19 continuerà la propria avventura con Mahindra; infatti, nel finale di stagione di Berlino ea stato chiamato in sostituzione di Pascal Wehrlein, che aveva firmato per Porsche. Il britannico ha ottenuto sei piazzamenti a punti con un 5° posto come miglior risultato, concludendo con tre punti in meno del compagno di squadra Jerome d’Ambrosio. Ora che il belga si è ritirato (passando nelle file di Venturi), il sedile era completamente libero e non poteva che arrivare una conferma da parte di Mahindra. «Sono felice di poter tornare in Formula E e di far parte di Mahindra» ha detto Lynn. «Ho avuto l’opportunità di guidare la M7Electro in numerosi giorni di test e siamo orgogliosi di quanto raggiunto. Non conosceremo la nostra competitività fino a quando non si spegneranno i semafori a Santiago, ma siamo qui per lottare costantemente per la vittoria e il podio».

Gill: “Ritorneremo sul podio”

«Ci stiamo dirigendo verso il settimo anno del campionato e del team, il primo in assoluto come campionato del mondo. La Formula E è andata sempre più rafforzandosi in questo periodo e siamo estremamente orgogliosi di aver fatto parte di questo viaggio sin dall’inizio. Il team ha lavorato duramente per sviluppare la M7Electro e, con una coppia come Sims e Lynn, sono fiducioso che torneremo sul podio» ha dichiarato Dilbagh Gill, Team Principal di Mahindra Racing.

Copyright foto: Mahindra Racing