IMSA | Wayne Taylor Racing annuncia Ricky Taylor e Albuquerque sull’Acura DPi nel 2021

Saranno Ricky Taylor e Filipe Albuquerque i due nuovi piloti del Wayne Taylor Racing per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021. La squadra americana, passata alle Acura RX-05 DPi, avrà in aggiunta Alexander Rossi e Helio Castroneves per gli appuntamenti endurance.

Taylor e Albuquerque al via nel 2021 con WTR e Acura

Come era stato anticipato lo scorso mese da Sportscar365, Renger van der Zande e Ryan Briscoe – che hanno corso quest’anno con la Cadillac DPi-V.R #10 di WTR – non sono stati confermati per il prossimo anno. Con il passaggio al programma Acura, il team con sede a Indianapolis ha scelto Taylor e Albuquerque: il figlio di Wayne ha corso negli ultimi anni proprio con questo prototipo ma nelle file del Team Penske, mentre il portoghese lascerà il Whelen Engineering Racing e, perlomeno il full-time, United Autosports nel WEC/ELMS. Si tratta di una delle coppie più vincenti di quest’anno perché Taylor ha vinto il titolo del campionato nordamericano, mentre l’iberico quello del Mondiale e dell’Europeo nella classe LMP2. A loro si aggiungeranno Rossi (in tutte le tappe dell’Endurance Cup) e Castroneves (solamente alla 24 Ore di Daytona).

Le parole del boss Wayne Taylor

«Sono molto felice di essermi assicurato tre piloti che hanno guidato l’Acura RX-05 in passato, oltre ad Albuquerque che ha già guidato un’auto simile in Europa con grande successo. Con loro e con un nuovo costruttore, cercheremo di avere consistenza con questi piloti e questo gruppo: questo è il mio obiettivo che ho nella mia lista» ha detto Wayne Taylor, boss del team.

Copyright foto: Wayne Taylor Racing