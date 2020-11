Il trionfale weekend di Audi: titoli nella French GT4 Cup e nel TCR Italy, diversi podi a Macao

Un fine settimana da ricordare per Audi quello vissuto tra Francia, Italia e Macao. Grazie a Saintéloc Racing è arrivato il terzo titolo consecutivo nella French GT4 Cup a Le Castellet, mentre con Eric Brigliadori e BF Motorsport il primo nel TCR Italy a Imola. Infine, Marchy Lee e Chen Weian salgono sul podio della GT Cup sul Circuito da Guia.

Due titoli tra il campionato GT4 francese e il TCR Italy per Audi

Importante capitolo per l’Audi R8 LMS GT4 nel campionato francese GT4: mai prima d’ora lo stesso equipaggio ha vinto tre titoli di seguito. I primi a raggiungere questo obiettivo sono stati Gregory Guilvert e Fabien Michal nella classifica Pro-Am, nel finale di stagione al Paul Ricard. Sebbene hanno registrato un ritiro e un 24° posto, i due hanno meritato il titolo grazie alla loro costanza di risultati nei round precedenti: nelle prime dieci gare dell’anno hanno sempre realizzato punti a doppia cifra, cosa che non è riuscita a nessun rivale. Parlando della vettura, si tratta dell’ottavo campionato ottenuto nelle varie serie internazionali e nazionali. Passiamo invece nella nostra penisola, l’Audi RS 3 LMS conquista per la prima volta il TCR Italy grazie a Brigliadori, che ha terminato con gli stessi punti del rivale diretto; con due vittorie in più – e con un ritiro e un 2° posto nelle due manche di Imola – ha potuto sfregiarsi nel tricolore. BF Motorsport ha vinto anche tra i team, battendo altre sette squadre.

Weekend ricco di podi a Macao

Tre trofei arrivano invece da Macao, nel classico fine settimana che scandisce ogni anno la città cinese. Weian e Lee sono saliti sul podio della GT Cup, entrambi con l’Audi R8 LMS: il primo con un 2° posto nella Qualifying Race del sabato, il secondo con un 3° posto nella Main Race di domenica. Infine, Filipe de Souza termina a podio nella gara di casa riservata alle vetture TCR. Il pilota macaense ha ottenuto il 3° posto con l’Audi RS 3 LMS, sfidando altri undici piloti in totale.

