WRC | Toksport schiera anche Maro Engel all’ACI Rally Monza

Continua ad essere sempre più ricca e variegata la start list dell’ACI Rally Monza, ultimo appuntamento del WRC 2020 in programma tra il 3 e il 6 dicembre. Toksport WRT, già laureatasi come team campione nel WRC2 con una gara d’anticipo, schiererà tra i suoi piloti un protagonista delle corse su pista.

Debutto nei rally per Engel, ritorno nel WRC per Kopecky

La squadra infatti ha selezionato Maro Engel, che in carriera ha affrontato tra le altre cose il DTM e la Formula E, per salire a bordo di una delle tre Skoda Fabia Rally2 Evo portate in gara dal suo team. Il tedesco, che per Toksport ha corso quest’anno nell’ADAC GT Masters Series, classificandosi terzo sulla Mercedes-AMG GT3, debutterà nel mondo rally con la vettura ceca, con al fianco per le note Ilka Minor, già navigatrice di Eyvind Brynildsen. Quest’ultimo non correrà a Monza, con Toksport che ha confermato invece Pontus Tidemand, attuale leader del WRC2 2020 ed in corsa quindi per il titolo di campione, e il ritorno di Jan Kopecký, che il trionfo mondiale di categoria l’ottenne due anni fa.

Engel allenato da Chris Ingram

Per prepararsi all’esordio in una disciplina che affronterà per la prima volta, Engel ha avuto un tutor d’eccezione (sempre in casa Toksport) nella giornata di test svolta sabato al Nürburgring, ovvero il campione ERC 2019 Chris Ingram, che tornerà il prossimo weekend alle gare in occasione dell’ultimo round del campionato europeo alle Canarie. Per Kopecký invece si tratta della prima gara nel Mondiale dopo un anno, quando affrontò ad ottobre 2019 il Rally di Catalunya: il ceco ha disputato nel 2020 solo appuntamenti nazionali, nel campionato che in carriera ha vinto ben sette volte. Ricordiamo che all’ACI Rally Monza, al di là dei normali protagonisti del campionato, hanno confermato la propria presenza wild card come il MotoGP Franco Morbidelli.