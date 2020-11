TCR Italy | Imola (2), Gara 2: vittoria di Azcona, Brigliadori conclude 2° ed è campione

Eric Brigliadori è il nuovo campione del TCR Italy. Grazie a un 2° posto in Gara 2 a Imola, il pilota dell’Audi di BF Motorsport batte in classifica Salvatore Tavano, 5° dopo aver recuperato dal fondo con la Cupra Leon Competición TCR. La vittoria della corsa va ancora a Mikel Azcona e alla sua Cupra.

Tavano recupera fino al 5° posto, ma è Brigliadori campione

Ci ha provato fino all’ultimo Tavano per tentare di togliere ogni speranza di vittoria iridata a Brigliadori: purtroppo, una difficile recupero dall’ultima piazzola sulla griglia di partenza (concluso comunque con un positivo 5° posto) e un Brigliadori in formissima hanno compromesso le sue chance iridate. Complimenti dunque al 20enne, bravo a non farsi coinvolgere nei classici contatti iniziali e in grado di sorpassare al momento giusto Jonathan Giacon, purtroppo ritiratosi per un problema tecnico, e anche Igor Stefanovski. Brigliadori ha tentato anche di minare la vittoria di Azcona, partito dalla pole position e sempre in testa alla gara; alla fine lo spagnolo, nonostante un errore, ha tagliato il traguardo davanti al neo-campione del tricolore.

Guidetti a podio, ritirati Pellegrini e Jelmini

Ottimo podio per Jacopo Guidetti sulla Honda di MM Motorsport, così come è stato bravissimo Nicola Baldan ad acchiappare il 4° posto con la Cupra di Elite Motorsport. Evgenij Leonov ha invece concluso al 6° posto, praticamente sugli scarichi di Tavano, mentre la giovanissima Francesca Raffaele centra la settima piazza. Chiudono in top-10 Davide Reduzzi, Ibragim Akhmadov e Stefanovski, sprofondato indietro. Ritirato Felice Jelmini dopo aver sbagliato la staccata alla Tosa, così come Marco Pellegrini che aveva tentato di sorpassare senza successo Baldan.

