WRC | Franco Morbidelli in gara all’ACI Rally Monza con Hyundai

Tempo addietro il team principal di Hyundai Motorsport Andrea Adamo aveva parlato dell’eventualità di ospiti speciali in gara all’ACI Rally Monza, ultimo appuntamento del WRC 2020 in programma il prossimo 3-6 dicembre. Circolava la voce riguardo la partecipazione di Valentino Rossi, una presenza costante del Monza Rally Show nonché più volte vincitore del format sino all’ultima partecipazione di due anni fa. Oggi è arrivata la conferma che Hyundai Rally Team Italia, tramite lo sponsor WithU, schiererà su una i20 R5 un protagonista della MotoGP, ma non si tratta del Dottore sebbene in certo senso parliamo di un collega legato a lui (mosse infatti i primi passi nell’Academy del nove volte campione mondiale, e dal prossimo anno saranno compagni di squadra nella scuderia satellite Petronas Yamaha Sepang Racing Team): parliamo di Franco Morbidelli.

Morbidelli: “Questa è una opportunità incredibile”

Il romano, vincitore di tre appuntamenti del MotoGP 2020 ed attualmente in corsa per il titolo di vicecampione nell’appuntamento di questo weekend a Portimao, si è detto ovviamente «elettrizzato» per questa opportunità: «Questa sarà un’incredibile opportunità per gareggiare assieme ai migliori piloti al mondo e competere in uno sport diverso – ha commentato Morbidelli -. Ci sarà da divertirsi, anche se dovrò imparare velocemente molti dettagli e non sarà facile adattarsi a correre con due ruote in più in così poco tempo. Queste sono possibilità che capitano poche volte nel corso della vita. Seguirò un corso accelerato da Umberto Scandola per arrivare il più pronto possibile al primo test». Nell’attesa di conoscere il nome del copilota che salirà assieme a lui sulla i20 R5, lo stesso Riccardo Scandola, che guida Hyundai Rally Team Italia, ha confermato che sono al lavoro per far sì che il pilota motociclistico possa «prendere un po’ di confidenza e fiducia con quello che sarà il suo ufficio per quattro giornate». Ed ha ammesso: «Sarà una grande sfida per tutta la squadra, ma sono sicuro che sarà anche molto divertente».

Un debutto, o quasi, per Morbidelli nel mondo rally

Ricordiamo che lo scorso giugno Morbidelli, assieme a Fabio Quartararo ed altri piloti della MotoGP, Moto2 (in quest’ultimo caso, Luca Marini e Marco Bezzecchi, in corsa per conquistare il titolo iridato di categoria in Portogallo) e Moto3 (Andrea Migno e Celestino Vietti), ha partecipato ad un evento speciale di Hyundai Rally Team Italia assieme a WithU, dove hanno potuto fare qualche chilometro assieme a Dani Sordo ed Umberto Scandola sulla i20 Coupé WRC e sulla i20 R5.