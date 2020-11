TCR Italy | Imola, Gara 1: Azcona imprendibile con Cupra, Tavano in vetta nella classifica

Ha mostrato tutta la propria superiorità Mikel Azcona in Gara 1 del TCR Italy a Imola, ultimo appuntamento stagionale. Lo spagnolo, a bordo della Cupra allestita dalla Scuderia del Girasole, ha letteralmente dominato, conquistando la sua prima vittoria al debutto nel campionato tricolore. A podio Jonathan Giacon e Felice Jelmini.

Azcona domina Gara 1 con la Cupra

Ha vinto dappertutto Azcona: dopo aver concluso al 7° posto nel FIA WTCR con un successo e aver ottenuto una tripletta in quattro gare del TCR Europe, lo spagnolo ha deciso di sbarcare anche in Italia, mettendo tutti in riga già nelle prove libere di ieri. Dopo una qualifica passata in sordina dove si era classificato in settima piazza, il pilota di Cupra si è sbarazzato di chi aveva davanti nel giro di pochissime curve, presentandosi alla Villeneuve in prima posizione. Alla fine, l’ex campione 2019 dell’europeo ha concluso con 6”893 di vantaggio sulla Honda di Giacon, bravo a tenersi nelle prime posizioni. Jelmini riesce invece ad agguantare il podio con la Hyundai, seguono il poleman Jacopo Guidetti – che ha pagato un’uscita alla Tamburello dopo lo start –, Ibragim Akhamdov e Igor Stefanovski. Gran recupero da parte di Salvatore Tavano dall’ultima posizione fino alla settima, ora in solitaria nella cima della classifica prima della decisiva manche di domani.

Passo falso di Pellegrini

Simone Pellegrinelli riesce a centrare la top-10 con la Cupra Leon Competicion, alle spalle di Evgeniy Leonov e Francesca Raffaele. Marco Pellegrini termina solamente in 11esima piazza, che lo penalizza nettamente nella lotta al titolo. Ritirato Damiano Reduzzi, così come Eric Brigliadori, Federico Paolino e Andrea Argenti.

TCR Italy – Imola (2), Gara 1: classifica

