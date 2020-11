Formula Regional | Imola, Qualifiche: Rasmussen e Leclerc svettano con Prema

Sono Oliver Rasmussen ed Arthur Leclerc a conquistare le due pole position nelle due sessioni di qualifiche del Formula Regional European Championship a Imola. I due alfieri della Prema, che si giocano anche il titolo con Gianluca Petecof, hanno avuto destini differenti: il danese sarà nel fondo in Gara 2 e in Gara 3 per un problema al cambio, mentre Leclerc è nelle prime posizioni in Gara 1. Patrik Pasma è in pole per l’ultima manche.

Rasmussen vola in pole nella prima sessione

Nella prima sessione è stato un sorprendente Rasmussen a precedere tutti. Il pilota danese, tornato in forma proprio negli ultimi appuntamenti e velocissimo sul tracciato romagnolo, ha segnato il miglior giro di 1’39”102, precedendo di solo mezzo decimo il debuttante Ian Rodriguez, davvero arrembante con DR Formula by RP Motorsport. Anche Dennis Hauger era in gioco per la pole, 3° con la monoposto di Van Amersfoort Racing davanti ad un buon Arthur Leclerc. Pierre-Louis Chovet è 5° con l’altra VAR, seguono Pasma e Konsta Lappalainen con le KIC Motorsport. Deludente Gianluca Petecof, solamente 8° con alle proprie spalle Jamie Chadwick. Completa la top-10 Henrion Gillian, poi a chiudere la classifica ci sono Emidio Pesce e Nicola Marinangeli.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Imola, Q1: classifica

Leclerc segna il record in Q2, problemi per Rasmussen

Per Rasmussen è andato tutto male in Q2: la rottura del cambio lo ha relegato praticamente nel fondo dello schieramento delle ultime due gare del weekend. Un peccato, soprattutto visto i tempi fatti registrare nel Q1 e lo stato di forma. Ad approfittarne c’è Leclerc, primo con il miglior crono di 1’38”605. Pasma stavolta si piazza in prima fila con un ritardo di 0”158, poi troviamo Chovet e Rodriguez (quest’ultimo comunque positivo in questa prima uscita dell’anno). Hauger è 5°, mentre Petecof leggermente si risolleva con la sesta piazza. Sprofonda indietro Lappalainen con la settima posizione, mentre salgono leggermente Pesce e Marinangeli che si classificano alle spalle del finlandese. Brutta performance della Chadwick, 10° davanti a Gillian.