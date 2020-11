Formula Regional | Imola, Gara 1: prima vittoria di Rodriguez, KO di Rasmussen prima del via

Non ha aspettato troppo Ian Rodriguez per conquistare la prima vittoria nel Formula Regional European Championship. Il pilota guatemalteco ha trionfato a sorpresa in Gara 1 a Imola con DR Formula by MP Motorsport, battendo i più esperti Dennis Hauger e Arthur Leclerc. KO prima del via di Oliver Rasmussen a causa del medesimo problema che gli è occorso nelle qualifiche.

Rodriguez si conferma a Imola, problema amaro per Rasmussen al cambio

Prima presenza del 2020, esordio nel campionato e conseguente vittoria: così si può riassumente l’eccellente performance di Rodriguez a Imola. Senza volante in questo 2020 dopo una buona parentesi nella Indy Pro 2000, il 20enne originario del Guatemala ha davvero mostrato le proprie qualità, comandando dall’inizio sino alla bandiera a scacchi. Prima Leclerc (scattato bene dal 4° posto) e poi Hauger hanno provato a mettere pressione al leader della gara ma senza troppo successo: il norvegese di Van Amersfoort Racing ha quindi chiuso davanti al monegasco di Prema, ora salito in cima alla classifica grazie anche al deludente 8° posto di Gianluca Petecof, mai in giornata in questo sabato. Peccato invece per Rasmussen: lo sfortunato danese, che aveva ottenuto la pole position, aveva patito un problema al cambio nella Q2, ripresentatosi purtroppo anche sulla griglia di partenza. Per lui non c’è stato nulla da fare se non rimanere ai box ancor prima del via.

Chovet ai piedi del podio davanti al duo di KIC Motorsport

Pierre-Louis Chovet ottiene un buon 4° posto, seguono Konsta Lappalainen e Patrik Pasma con KIC Motorsport e Gillian Henrion. Nicola Marinangeli conclude un difficile debutto con KIC al 9° posto, mentre a chiudere la classifica troviamo Emidio Pesce: l’italiano era entrato anche in contatto con Jamie Chadwick al 1° giro, con la britannica costretta al ritiro.