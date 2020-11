Clio Cup Italia | Imola 2020: anteprima e orari del weekend

Questo weekend si deciderà il titolo della Clio Cup Italia, arrivata all’ultimo appuntamento stagionale. Sul tracciato di Imola, Massimiliano Danetti arriva come leader della classifica davanti a Giulio Bensi e a Cristian Ricciarini. Chi sarà il campione del monomarca Renault targato Fast Lane Promotion?

Clio Cup Italia, Imola 2020: programma e orari

Venerdì 20 novembre

09.35 – Prove libere 1 (25 minuti)

13.05 – Prove libere 2 (25 minuti)

Sabato 21 novembre

09.00 – Qualifiche (20′ + 20′)

13.15 – Gara 1 (25 minuti)

Domenica 22 novembre

11.45 – Gara 2 (25 minuti)

Le varie sessioni, incluse le gare, potranno essere seguite in diretta televisiva su MS Motor TV, canale 228 di Sky.

Clio Cup Italia, Imola 2020: anteprima del weekend

Con un totale di 50 punti ancora da assegnare in caso di doppia vittoria, a guidare la classifica assoluta c’è attualmente Massimiliano Danetti, quest’anno autore di una vittoria ed altre cinque volte sul podio. Il pilota della PMA Motorsport si presenterà in Emilia con un vantaggio di 14 lunghezze su Giulio Bensi, ormai formalmente campione tra i Gentleman, il quale viceversa insegue ancora con Faro Racing la sua prima affermazione, pur essendoci andato vicinissimo in più occasioni. Ma quella di Imola sarà una volata finale a tre, con la classifica cortissima che vede attualmente ancora in gioco Cristian Ricciarini. Il toscano della Essecorse, ha monopolizzato le prime due tappe di Mugello e Misano, calando un poker di successi; anche se poi è stato, suo malgrado, protagonista di due trasferte alquanto complicate a Vallelunga e Monza (dove ha totalizzato un doppio zero), dovendo cedere lo scettro del campionato proprio a Danetti, nei cui confronti adesso paga 18 punti.

Assente Lorenzo Vallarino, a segno sul tracciato brianzolo esattamente un mese fa, a rappresentare i colori della MC Motortecnica ci sarà Andrea Chierichetti, al suo primo anno nel monomarca della Fast Lane Promotion. Oltre a Bensi, Faro Racing schiererà altre due vetture, affidandole ad Ercole Cipolla e Aldo Cesare Ponti. Due punte per l’Oregon Team, che ha riconfermato Quinto Stefana e Alessandro Tarabini, quest’ultimo già vincitore del titolo Esordienti. Il team Explorer Motorsport sarà presente con Giacomo Trebbi. Una vettura anche per Melatini Racing, con cui fa il proprio rientro Ermes Della Pia; il veloce pilota campano si alternerà al volante con il campione 2017 Gustavo Sandrucci, che in Brianza ha centrato un secondo posto. Tris servito infine per Sevenhills Motorsport, che affiderà una RS 1.6 turbo a Pierluigi Sturla ed un’altra a Paolo Tartabini, mentre sulla terza ci salirà “Spadino”.

