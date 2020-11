CIR – CIRT | Tuscan Rewind 2020, si parte con lo shakedown. La programmazione tv e web

Con lo shakedown in corso questo pomeriggio è stato dato il via al programma del Tuscan Rewind, ultimo appuntamento del 2020 per il Campionato Italiano Rally, CIR Terra e CI Cross Country, che nonostante un anno condizionato dalla pandemia sono riusciti a concludere la propria stagione (pur con un evento in meno per il CIR, ovvero il Sanremo saltato per colpa del maltempo). Una autentica impresa, se aggiungiamo il fatto che il Tuscan, round su sterrato, si svolge in una regione inserita attualmente nella zona rossa.

Il Tuscan Rewind 2020 si terrà solo sabato 21 novembre (a porte chiuse)

Proprio per questo però l’evento di Montalcino si terrà ovviamente senza pubblico, come tutti gli altri appuntamenti che lo hanno preceduto quest’anno. Ma come avvenuto per le altre gare, anche in questo caso ci sarà una copertura mediatica studiata per l’occasione e per far sì che gli spettatori evitino di muoversi di casa (tanto non si può, inutile anche accarezzare l’idea). Ricordiamo che il Tuscan 2020 si terrà esclusivamente nella giornata di sabato, a seguito della recente modifica nel programma per ridurre al massimo presenze e spostamenti di tutte le persone a seguito dell’evento: questo ha comportato la cancellazione dell’ultimo round relativo al CIRT Storico (il che è abbastanza ironico, visto che come suggerisce il nome il Tuscan Rewind nasce come rally revival, e quest’anno invece sarà valido solo per le vetture moderne…).

Dirette su ACI Sport ed anche Rai

Confermata quindi ancora una volta la copertura offerta da ACI Sport sul sito e sui suoi canali social, con dirette e collegamenti già a partire da oggi dopo lo shakedown; ricordiamo inoltre che anche le tv offriranno delle finestre informative, come le dirette a fine gara domani su Rai Sport, a cui si aggiungono inoltre gli altri approfondimenti offerti dalle varie televisioni, sia in chiaro che a pagamento, che si occuperanno del Tuscan. Qui tutti i dettagli della programmazione.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport