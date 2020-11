24H Series | Vittoria di Herbert Motorsport nella 12H del Mugello sponsorizzata Hankook

Hankook protagonista nello scorso weekend in Toscana, dove si è tenuta la 12H del Mugello che chiudeva di fatto la stagione 2020 della 24H Series. Herbert Motorsport, con la Porsche #91, ha conquistato il successo nella gara sponsorizzata dall’azienda sudcoreana.

Herbert Motorsport trionfa alla 12H del Mugello

Poco prima della fine della gara, Herbert Motorsport era a due passi dal segnare una doppietta. Ma quando mancava meno di un’ora alla fine della gara, l’auto in seconda posizione (#92) è stata obbligata a ritirarsi per un guasto al cambio. Ha così lasciato libera la strada all’auto n. 91, con cui Robert Renauer è passato per primo sotto alla bandiera a scacchi vincendo dopo 334 giri di gara. «È stata una gara perfetta. Peccato che la nostra seconda auto si è dovuta ritirare a un passo dalla fine. L’auto e tutti gli altri componenti hanno funzionato molto bene», ha dichiarato Robert Renauer dopo l’imponente vittoria. Tuttavia, nonostante questo successo, il team si è dovuto accontentare del secondo posto nella Divisione GT della 24H Series Continents, dietro al team Avia Sorg Rennsport (BMW). La 24H Series Europe è stata vinta dal team ProSport Racing (Aston Martin) con Speed Lover (Porsche) in seconda posizione.

Nella Divisione TCE, Autorama Motorsport by Wolf-Power Racing (Volkswagen) non solo ha conseguito la sua quarta vittoria della stagione con gli pneumatici Hankook, ma il team svizzero ha anche vinto le competizioni 24H Series Europe e 24H Series Continents. Così facendo, ha difeso il titolo generale della 24H Series sponsorizzata da Hankook, che si sono aggiudicati lo scorso anno.

Vittoria di Martins nella Formula Renault europea

Si è deciso anche il nuovo campione della Formula Renault Eurocup: Victor Martins. alla guida del campionato alla vigilia dell’ultimo weekend di gara al Circuito Paul Ricard, si è aggiudicato il titolo con un quarto posto nella corsa di sabato. Si tratta del primo titolo di Martins nella serie junior, dopo essersi aggiudicato il secondo posto nel 2019. «Questo successo è dedicato a tutto il team. Il lavoro duro ripaga sempre. L’auto è stata ottima per l’intera stagione, gli pneumatici da corsa Hankook hanno funzionato in modo impeccabile e ci siamo comportati al meglio nei momenti chiave, cogliendo ogni opportunità. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato», ha affermato Victor Martins, che ha terminato la stagione a 44 punti dal brasiliano Caio Collet. Il titolo per l’esordiente è stato assegnato al britannico Alex Quinn, attestatosi davanti allo spagnolo David Vidales.

Sandbichler: “Non vediamo l’ora di dare il via alla stagione 2021”

Manfred Sandbichler, Direttore Motorsport di Hankook in Europa: «La 24H Series sponsorizzata da Hankook ha dimostrato anche nel 2020 di essere una delle serie endurance più prestigiose al mondo. Come sponsor di questo titolo, Hankook ha supportato la 24H Series per anni e fornisce ai vari tipi e marchi d’auto della Divisione GT e della classe TCE lo pneumatico di alta gamma Ventus Race. Insieme agli organizzatori di Creventic, non vediamo l’ora di dare il via alla stagione 2021, in cui Hankook dimostrerà nuovamente gli elevati livelli di prestazioni dei suoi prodotti sui prestigiosi circuiti di livello internazionale. Nella Formula Renault Eurocup, i complimenti vanno a Victor Martins. Il nuovo campione non solo è stato il più veloce nell’arco dell’intera stagione, ma ha anche guidato con serenità, potendo contare sulla grande costanza delle prestazioni offerte dallo pneumatico da corsa Hankook. Sono certo che il francese farà strada nel motorsport dopo aver vinto questa difficile serie della Formula junior».

Copyright foto: Hankook