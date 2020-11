TCR Italy | Imola (2) 2020: anteprima e orari del weekend

Finale scoppiettante quello che vedremo questo weekend per il TCR Italy. Nell’ultimo appuntamento stagionale di Imola ci sono infatti diversi piloti ancora in lizza per il titolo: Eric Brigliadori, Salvatore Tavano, Marco Pellegrini e Felice Jelmini si giocheranno tutte le loro carte, ma attenzione alle wild-card come Mikel Azcona.

TCR Italy, Imola (2) 2020: programma ed orari

Venerdì 20 novembre

11.55 – Prove libere 1 (25 minuti)

15.25 – Prove libere 2 (25 minuti)

Sabato 21 novembre

11.35 – Qualifiche (25 minuti)

16.00 – Gara 1 (25’ + 1 giro)

Domenica 22 novembre

12.40 – Gara 2 (25’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

TCR Italy, Imola (2) 2020: anteprima del weekend

La classifica assoluta vede un poker di piloti in lotta per il titolo: in testa c’è il romagnolo Eric Brigliadori, 20 anni, rookie, con l’Audi di BF Motorsport, il team gestito dal papà Imerio. A sole 2 lunghezze di distacco c’è il campione delle ultime due stagioni: il siracusano Salvatore Tavano, con la Leon Competición della Scuderia del Girasole by Cupra Racing. A 32 punti dalla vetta – con 52 punti da assegnare, si trova Marco Pellegrini, sulla Hyundai del team Target Competition, e a meno 38 c’è Felice Jelmini, anche lui su Hyundai. A rendere ancora più difficili i calcoli durante le gare, c’è la questione dei punti che sono stati tolti a quest’ultimo a Misano, dove è stato escluso dalla classifica per irregolarità tecnica. L’appello verrà deciso il 27 novembre, e se venisse accolto il pilota lombardo si troverebbe con 26 punti in più (25 per la vittoria, più 1 per il giro veloce).

Tra le novità di Imola, da segnalare il debutto del campione 2019 del TCR Europe Mikel Azcona, reduce da esperienze vittoriose quest’anno nel mondiale WTCR. Sarà al via sulla Leon Competicion della Scuderia del Girasole by CUPRA Racing. Da segnalare anche un rientro: quello di Nicola Baldan, campione del TCR Italy 2017, anche lui al volante di una CUPRA, ma di Elite Competition. Ad arricchire lo schieramento di partenza anche due piloti russi: Evgenii Leonov, vincitore del Campeonato de España Resistencia con la CUPRA di Volcano Motorsport, e Ibrahim Akhmadov, con la Honda di MM Motorsport. Pronto a bissare la doppietta di Imola, ci sarà poi Jonathan Giacon, con la Honda MM Motorsport, che sulla pista brianzola ha dimostrato di non aver perso gli automatismi e la velocità, siglando due vittorie perentoree. In cerca di un risultato positivo anche Igor Stefanovski: il pilota macedone ha concluso vittorioso in gara2 a Vallelunga, ma nelle due gare di Monza ha raggranellato soltanto un punto.

Copyright foto: ACI Sport