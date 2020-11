Formula Regional | Imola 2020: anteprima e orari del weekend

Anche il Formula Regional European Championship è ormai prossimo alla conclusione: questo weekend andrà in scena il penultimo appuntamento della stagione, sul tracciato di Imola. Apertissima la lotta al titolo, riservata ai piloti Prema Gianluca Petecof, Arthur Leclerc e Oliver Rasmussen.

Formula Regional, Imola 2020: programma ed orari

Venerdì 20 novembre

10.15 – Prove libere 1 (40 minuti)

13.45 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 21 novembre

09.55 – Qualifiche 1 e 2 (15’ / 15’)

14.10 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 22 novembre

09.00 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

14.20 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Imola 2020: anteprima del weekend

Dopo l’ultimo weekend a Barcellona, molte cose sono cambiate in cima alla classifica: Petecof rimanere leader con 306 punti e inseguito da Leclerc a -4, ma si è avvicinato pericolosamente un terzo incomodo come Rasmussen. Il danese ha messo a segno due vittorie nella tappa di Barcellona, dimostrando finalmente le proprie doti velocistiche che erano rimaste nascoste fino a questo momento dell’anno. A contribuire al suo recupero ci sono anche dei risultati non troppo esaltanti degli altri due piloti di Prema, entrambi saliti una sola volta sul podio a Barcellona. Con Imola e Vallelunga che chiudono la stagione, la lotta al titolo si è fatta ancor più interessante.

Patrik Pasma rimane il migliore degli “altri”: dopo l’esaltante weekend di Monza con due vittorie e altrettante pole position, sul circuito della Catalogna ha confermato il trend precedente arrivando quasi sempre ai piedi del podio. Attenzione però a Pierre-Louis Chovet, finalmente anche lui trionfante in Gara 3 e ora a pochi punti di distanza dal finlandese: infatti, il francese è a quota 192, mentre l’alfiere di KIC Motorsport è a 206 punti.

Nei test di ieri si sono visti finalmente dei nuovi piloti e delle riconferme da parte delle wild-card: Ian Rodriguez sarà in pista con DR Formula by RP Motorsport, mentre Dennis Hauger è il secondo di VAR come successo a Barcellona; il norvegese è sempre salito sul podio, giocandosi anche la vittoria. Nicola Marinangeli ha provato con KIC Motorsport ma vedremo se prenderà il via anche al fine settimana.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Imola 2020: entry list (in arrivo)