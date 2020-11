F4 Italia | Imola (2) 2020: anteprima e orari del weekend

Si ritorna a Imola per il penultimo l’Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth. Questo weekend continuerà la lotta per il titolo tricolore, con Gabriele Minì che guida ampiamente la classifica davanti a Francesco Pizzi e ad Andrea Rosso.

Formula 4 Italia, Imola (2) 2020: programma ed orari

Venerdì 20 novembre

11.05 – Prove libere 1 (40 minuti)

14.35 – Prove libere 2 (40 minuti)

Sabato 21 novembre

10.45 – Qualifiche 1 e 2 (15’/15’ minuti)

15.15 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

Domenica 22 novembre

09.55 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

15.20 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula 4 Italia, Imola (2) 2020: anteprima del weekend

L’ultimo fine settimana di Monza, corso praticamente un mese fa, aveva visto ribaltare alcune certezze: Minì aveva colto solamente un 2° posto nelle tre manche, mantenendo comunque la vetta della classifica con 215 punti. Pesante è stato il ritiro in Gara 3 dovuto a una tamponata involontaria di Rosso, che ha vissuto anch’egli un weekend con alti e bassi: l’alfiere di Cram Motorsport partiva addirittura in pole position in Gara 2 ma un problema alla vettura lo ha condannato a saltare la corsa; per lui ci sono solo 139 punti, a -76 dalla vetta. Nel mezzo troviamo invece un fantastico Pizzi: due vittorie e un 4° posto hanno fatto riavvicinare il pilota di Van Amersfoort Racing, ora a quota -36.

Dopo i tre podi del Mugello e i due di Monza, Gabriele Bortoleto sembra aver trovato la propria via: la quarta posizione in campionato lo conferma ma dovrà lottare contro Filip Ugran (che aveva saltato il round del Red Bull Ring) e Dino Beganovic, anche se quest’ultimo non è stato troppo positivo in Brianza. Al contrario, le sorprese sono state Leonardo Fornaroli e Pietro Delli Guanti, 3° e 1° in Gara 3 a Monza e ora leggermente più avanti in classifica: la nona e l’undicesima piazza stanno strette e potrebbero raccogliere qualcosa di più. Però attenzione all’armata che sta per arrivare a Imola: Jonny Edgar, Jak Crawford (questi due con VAR), Joshua Dürksen (Mücke), Vladislav Lomko, Oliver Bearman (US Racing) e Kirill Smal (R-ace GP) hanno terminato il campionato tedesco e

Italian Formula 4 Championship Powered by Abarth 2020 – Imola (2): entry list (in arrivo)

Copyright foto: ACI Sport