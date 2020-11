Michelin Pilot Challenge | Norman e Chaves vincono il titolo con la Hyundai nel finale di Sebring

Grazie a un 2° posto ottenuto nell’ultimo appuntamento di Sebring, Ryan Norman e Gabby Chaves conquistano il titolo dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Con la loro Hyundai Veloster N TCR #33, i due piloti del Bryan Herta Autosport regalano anche il titolo costruttori alla Casa sudcoreana.

La lunga sfida di Sebring tra le Hyundai di Bryan Herta Autosport

Solo quattro punti separavano Norman-Chaves dalla #98 dei compagni di squadra Mason Filippi e Michael Lewis, in quel momento in vetta alla classifica. In lizza c’erano anche Harry Gottsacker e Mark Wilkins con la #21, capaci di agguantare la terza pole position stagionale. Al via, è stato Norman a prendere la testa della corsa su Gottsacker, mentre Filippi ha subìto un contatto dove è stata coinvolta anche la Hyundai di Spencer Brockman. Mason è quindi con diverse difficoltà ai box, con la vettura che aveva ricevuto notevoli danni al triangolo della sospensione anteriore destra. Dopo 14 minuti sono tornai in pista, ma la lotta al titolo era praticamente compromessa. Intanto, Norman e Gottsacker hanno continuamente duellato, emulati poi da Chaves e da Wilkins: alla fine, proprio l’equipaggio della #21 ha prevalso, ma gli alfieri della #33 hanno potuto gioire del titolo agguantato, il terzo per Chaves e il primo per Norman.

Le dichiarazioni di Bryan Herta al termine della stagione

«Il 2020 è stato un anno impegnativo, figuriamoci la stagione. I piloti e gli equipaggi di Bryan Herta Autosport si sono comportati incredibilmente bene, così come le nostre Hyundai Veloster N TCR. Vincere il titolo costruttori, team e piloti è un sogno che diventa realtà per noi e per i nostri amici di Hyundai» ha detto Bryan Herta, proprietario del team.

