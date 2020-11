GTWC Europe | Boguslavskiy ottiene il titolo Overall a Le Castellet con la Mercedes-AMG di AKKA ASP

Nonostante la sconfitta nella Endurance Cup, Mercedes-AMG può comunque ritenersi soddisfatta del proprio cammino nel GT World Challenge Europe: Timur Boguslavskiy ha ottenuto alla 1000 Km di Le Castellet il titolo Overall con la vettura #88 di AKKA ASP.

Boguslavskiy è il nuovo campione del GT World Challenge Europe nella classifica Overall

Ci ha provato fino all’ultimo Boguslavskiy, in lizza sia per il titolo Overall che per quello dell’Endurance Cup. Il russo, accompagnato in questa stagione da Raffaele Marciello (tranne a Zandvoort, quando l’italiano era impegnato alla 24 Ore del Nürburgring) è riuscito a ottenere il primo di questi, con Marciello classificatosi 2° con 9,5 punti di distacco e con il terzo classificato a distanza di 24 punti; invece, nella seconda Boguslavskiy-Marciello si sono dovuti accontentare del 5° posto, dopo essersi presentati in Francia come leader della classifica ma con diverse difficoltà da affrontare. In qualifica, i due della Mercedes-AMG GT3 Evo #88 (assieme a Maximilian Buhk) si erano classifica settimi, ma in gara hanno avuto un problema al diffusore anteriore che li ha fatti precipitare indietro. Alla fine è arrivato un 18° posto amaro, anche perché AKKA ASP è arrivata seconda nella classifica riservata a team.

Titolo anche nella Silver Cup con Perez Companc

A cogliere il miglior piazzamento di giornata è stata la Mercedes-AMG #4 del Team HRT, guidata da Vincent Abril, Luca Stolz e Maro Engel che hanno concluso al 6° posto, rimanendo sempre nella parte alta della classifica. Buona anche la performance di Yelmer Buurman, Alessio Lorandi e Fabian Schiller con la #199 di GetSpeed Performance, 15esimi. Ezequiel Perez Companc ha invece ottenuto il titolo della Silver Cup con Madpanda Motorsport, supportato da Patrick Assenheimer in questo ultimo weekend.

Copyright foto: Mercedes-AMG