Lamborghini Super Trofeo | Stoneman ottiene il titolo a Le Castellet con Bonaldi Motorsport

Si conclude con Dean Stoneman campione la stagione 2020 del Lamborghini Super Trofeo Europe. Il pilota britannico di Bonaldi Motorsport vince Gara 1 e con un 2° posto in Gara 2 ottiene il titolo tanto desiderato, battendo il rivale Kevin Gilardoni.

Il resoconto di Gara 1: Boccolacci incassa il primo match-point

Al via di Gara 1, Stoneman resiste a Boccolacci, che prova subito ad attaccarlo. Miloš Pavlović (terzo) tiene a sua volta dietro Jonathan Cecotto. Alle loro spalle si porta Basz, il quale riesce a risalire due posizioni superando Sebastian Balthasar e Max Weering. Stoneman e Boccolacci prendono il largo. L’inglese fa anche segnare il giro più veloce di 2’03″414. Dopo quattro tornate il suo vantaggio nei confronti del francese è di tre secondi. Prima dei pit-stop un brivido per Stoneman, che evita d’un soffio la vettura del doppiato Josef Zaruba in testacoda. A 23 minuti esatti dalla fine, il pilota del team Bonaldi Motorsport rientra ai box per la sosta di routine, seguito immediatamente da Boccolacci che lascia il volante a Gilardoni. Quest’ultimo ritorna in pista davanti, ma Stoneman è nella sua scia e poco dopo riesce a riportarsi primo. Ottima la rimonta di Alberto Di Folco, che dopo avere dato il cambio a Rossel si porta terzo, con il compagno di squadra Guzman alle sue spalle (prima di retrocedere a metà gruppo). Le ultime emozioni le regala ancora Di Folco, che a due minuti dal termine prende la scia di Gilardoni, rimanendoci però fino al traguardo. Stoneman, penalizzato di 420 millesimi sempre per un’irregolarità nel pit-stop, si conferma primo.

Il resoconto di Gara 2: vittoria di Balthasar-Watt, titolo a Stoneman

Movimentato lo start di Gara 2, che vede Stoneman dalla pole scivolare subito quarto. Al comando si porta invece Di Folco, seguito da Gilardoni e Liddy. Dopo due giri, Gilardoni finisce in testacoda e scivola decimo. Stoneman invece riesce a passare Liddy risalendo secondo, per poi superare anche Di Folco guadagnando la leadership. Prima dei pit-stop Di Folco si avvicina a Stoneman. L’inglese rientra ai box per la sosta a 25 minuti dalla fine e Di Folco rimane in pista ancora per due giri. Quando la situazione si stabilizza, davanti a tutti c’è Kevin Rossel, il quale ha preso il posto di Di Folco. Stoneman è terzo alle spalle di Balthasar. Dorian Boccolacci, salito in macchina subentrando a Gilardoni, si trova settimo. A dieci minuti dal termine i primi tre sono raccolti in meno di un secondo. Balthasar prova ad attaccare Rossel, ma deve anche guardarsi alle spalle da Stoneman. Poco dopo il tedesco ci riprova e riesce a sfilare al comando non senza un leggero contatto con la vettura di Rossel, adesso insidiato anche da Stoneman. Ma alle spalle dell’inglese arriva Miloš Pavlović. Stoneman risponde, rompe gli indugi e supera a sua volta Rossel. Proprio nell’ultimo giro Pavlović finisce però in testacoda e tra i due litiganti ha la meglio Jonathan Cecotto che si va a prendere il terzo posto.

Le parole del neo-campione Stoneman

Dean Stoneman dopo Gara 2: «Alla fine ce l’ho fatta. È stata una stagione con alti e bassi. Un’ultima gara difficile, in cui ho dovuto gestire le gomme con molta cautela, esattamente come ho fatto ieri. Inoltre lo “speed limiter” non funzionava e ho dovuto prestare attenzione a non superare la velocità massima quando sono entrato ai box per la sosta. Alla fine è arrivato un secondo posto ed il titolo. Veramente fantastico».