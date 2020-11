IMSA | Lamborghini e Paul Miller Racing conquistano la Endurance Cup alla 12 Ore di Sebring

Si conclude con ben tre titoli nella Michelin Endurance Cup la stagione 2020 di Lamborghini nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Grazie al Paul Miller Racing e all’equipaggio composto da Bryan Sellers, Madison Snow e Corey Lewis, la Casa bolognese si aggiudica la classifica costruttori, team e piloti alla 12 Ore di Sebring.

Lamborghini trionfa nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA

Lewis, Sellers e Snow si sono presentati all’appuntamento conclusivo della stagione, la 12 Ore di Sebring, in testa alla classifica e determinati a ripetere il successo del 2019 nella grande classica della Florida, giunta alla 68esima edizione. Noni in qualifica, Lewis, Sellers e Snow si sono alternati al volante della Huracán GT3 Evo #48 recuperando posizioni fino a raggiungere la vetta prima dello scoccare dell’ottava ora. Posizione che ha garantito cinque punti addizionali all’equipaggio e la certezza di aver vinto il titolo con quattro ore di anticipo sulla bandiera a scacchi e nonostante il 13° posto finale. Le altre due Huracán GT3 Evo in gara, la #11 del team GRT Grasser e la n. 44 del team GRT Magnus, hanno chiuso al 10° e al 7° posto; soddisfazione per il Lamborghini Factory Driver Franck Perera, autore del giro più veloce della classe GTD.

Una perfetta annata dopo la vittoria alla 24 Ore di Daytona

Per Lamborghini si tratta del primo titolo costruttori nella Endurance Cup, mentre il team Paul Miller aggiunge un nuovo trofeo al palmares dopo la vittoria del titolo Overall nel 2018. Secondo titolo anche per Snow, fresco vincitore anche del Lamborghini Super Trofeo North America, e per Bryan Sellers, dopo il successo del 2018 sia in classifica assoluta sia alla 12 Ore di Sebring. Inoltre, Sellers, Snow, Lewis e Andrea Caldarelli avevano trionfato a gennaio nella 24 Ore di Daytona, una delle corse più celebri del calendario.

