Formula Renault Eurocup | Martins campione 2020, doppietta di Colombo a Le Castellet

Anche la Formula Renault Eurocup ha deciso il proprio campione per la stagione 2020: Victor Martins è il nuovo re del monomarca grazie a un 4° posto in Gara 1 a Le Castellet, battendo in classifica Caio Collet. Bel weekend da parte di Lorenzo Colombo, in grado di ottenere due vittorie e rilanciandosi così nel finale del campionato.

Martins campione già in Gara 1, vittoria a Colombo

Colombo è stato il vero protagonista del fine settimana transalpino, già a partire dalla prima manche del sabato: l’italiano di Bhaitech è scattato dalla pole position ed è resistito benissimo proprio all’ART Grand Prix Martins. Il 20enne ha poi sempre comandato tranquillamente la corsa fino alla bandiera a scacchi, precedendo Collet che ha cercato di farsi spazio per non rimanere fuori dalla lotta al titolo; purtroppo, per il brasiliano di R-ace GP non è bastato il 2° posto perché Martins, grazie al grande margine accumulato prima di questo ultimo appuntamento e con la quarta piazza finale, si è laureato campione. Sul gradino più basso del podio troviamo invece Franco Colapinto, anche lui in grado di aggiudicarsi matematicamente la terza posizione nella generale con MP Motorsport. Alex Quinn è 5° con Arden, seguono Gregoire Saucy (ART GP), David Vidales (JD Motorsport), Ugo de Wilde (Arden), Hadrien David (MP) e Paul Aron (ART GP).

Formula Renault Eurocup 2020 – Le Castellet, gara 1: classifica

Dominio di Colombo anche in Gara 2

Con il titolo ormai già assegnato, rimaneva che eleggere il vincitore dell’ultima gara dell’anno. Colombo ha deciso di non concedere nulla a nessuno, andando a imporsi per la terza volta consecutiva se andiamo a contare anche Gara 2 di Hockenheim. Un finale tutto in salita per lui e Bhaitech, al contrario invece di quanto si era visto nella prima e lunga fase iniziale del monomarca. Martins ha concluso alle spalle del pilota nostrano, stavolta giocando tutto all’attacco ma concludendo con 0”768 di distacco. Colapinto sale di nuovo sul podio, mentre Collet si è accontentato del 4° posto. Quinn replica la quinta piazza ed è campione tra i rookie, poi troviamo Mikhael Belov (R-ace GP), William Alatalo (JD), Elias Seppanen (R-ace GP), Vidales (JD) e Amaury Cordeel (FA Racing).