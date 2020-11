CIR – CIRT | Tuscan Rewind, il ritorno di Tony Cairoli (questa volta con una Hyundai)

Per la seconda volta consecutiva Tony Cairoli parteciperà al Tuscan Rewind, dopo il debutto nel rally sugli sterrati di Montalcino avvenuto lo scorso anno.

Tuscan Rewind 2020, Cairoli e Tomasi su Hyundai

Reduce da una estenuante stagione nel Mondiale Motocross, che ha visto concentrarsi in soli tre mesi ben 16 GP a causa dal Covid, il nove volte iridato MXGP ritroverà ancora una volta Anna Tomasi alle note, ma al Tuscan 2020 non correrà con la Skoda Fabia R5 con la quale ottenne lo scorso anno l’undicesimo posto finale, ma con la Hyundai i20 R5 preparata da BRC Racing. «Sono super contento della possibilità che ci ha dato Hyundai Motorsport e per questo ringrazio Andrea Adamo», ha commentato un raggiante Cairoli. «Correremo un evento importante come il Rally Tuscan dove ovviamente, con pochi chilometri di rally alle spalle, cercherò di fare del mio meglio ma senza troppe pressioni. Siamo comunque in gara per divertirci dopo una stagione di motocross decisamente intensa!».

Cairoli chiude la sua stagione dopo le fatiche nel MXGP

Il siculo rappresenta una importante conferma per gli organizzatori del Tuscan, che grazie al vulcanico Adamo si assicurano anche quest’anno un pilota capace di mettere a referto record da annali: oltre ai nove titoli nel Mondiale MX le statistiche del 35enne Cairoli, in forze al team KTM, parlano di 10.000 punti ottenuti in 17 partecipazioni sino ad ora al campionato iridato, con tanto di 14 podi finali, l’ultimo dei quali ottenuto quest’anno con il terzo posto (sebbene il pilota abbia lottato sino all’ultimo per la piazza d’onore, in un 2020 condizionato da guai fisici al ginocchio), dietro a Jeremy Seewer e al neocampione del mondo Tim Gajser. Nei rally, invece, Cairoli ha partecipato principalmente ai Monza Rally Show, l’ultima volta nel 2018 quando chiuse con il primo posto nella Superfinale del Masters’ Show, a bordo della Hyundai i20 WRC assieme ad Elenora Mori.