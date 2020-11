WTCR | Aragon (2), Qualifiche: doppia pole position di Urrutia con Lynk & Co

Prime due pole position di sempre per Santiago Urrutia nel FIA WTCR. Nell’ultimo appuntamento di Aragon, l’uruguaiano di Cyan Racing, a bordo della propria Lynk & Co, è il più veloce nelle qualifiche e si candida come favorito per Gara 1 e 3. Yvan Muller, sfruttando l’inversione di griglia, scatterà davanti a tutti in Gara 2.

Due pole position per Urrutia ad Aragon

Urrutia si è dimostrato velocissimo sul tracciato spagnolo, che ha accolto anche in questo weekend il Mondiale dopo l’appuntamento di due settimane fa. Il sudamericano ha segnato il miglior tempo in 2’13”471 nella Q3, battendo di quasi due decimi il compagno di squadra Yann Ehrlacher. Poco male per il francese, attualmente il candidato numero uno al titolo e che potrà sfruttare al meglio il passo falso di Esteban Guerrieri: l’argentino, con la Honda del Münnich Motorsport, non è andato oltre il 18° tempo, compromettendo così le proprie chance per la lotta iridata. Nathanaël Berthon ha provato a togliere la pole provvisoria a Ehrlacher ma non è riuscito nell’intendo; il pilota dell’Audi di Comtoyou ha preceduto Thed Björk e Jean-Karl Vernay, quest’ultimo senza tempo dopo aver compromesso il proprio giro sull’Alfa Romeo già alla prima curva. Mikel Azcona non è riuscito per pochissimo a passare in Q3 con la Cupra di Zengő Motorsport, accontentandosi del 6° tempo in Q2.

Muller e Michelisz in prima fila per Gara 2

Da sottolineare che Urrutia è in pole anche per Gara 1, essendo stato il migliore anche nella Q1: sei millesimi lo separano da Vernay, 2°. Muller partirà davanti a tutti in Gara 2 grazie al 10° tempo della Q2. Il francese avrà però alle spalle il campione in carica Norbert Michelisz su Hyundai, mentre dietro saranno da tenere d’occhio Gilles Magnus e Gabriele Tarquini. Néstor Girolami è solo 11°, poi troviamo Bence Boldizs. Fuori nella prima sessione Tom Coronel.

FIA WTCR 2020 – Race of Aragon, Aragon, qualifiche: classifica (in arrivo)



Copyright foto: FIA WTCR