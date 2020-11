GTWC Europe | 1000 Km di Le Castellet, Qualifiche: doppietta Ferrari, Mercedes insegue

Prima fila tutta targata Ferrari quella che si presenta dopo le qualifiche di oggi per la 1000 Km di Le Castellet, ultimo appuntamento del GT World Challenge Europe. Toni Vilander, Antonio Fuoco e Sergey Sirotkin precedono la vettura gemella di Alessandro Pier Guidi, Tom Blomqvist e Côme Ledogar.

Ferrari svetta in prima fila, Marciello-Boguslavskiy settimi

Ferrari nettamente più veloce nella sessione di qualifiche in notturna al Paul Ricard, con SMP Racing che ottiene il miglior tempo complessivo di 1’53”578, ben due decimi migliore della #51 di AF Corse che si gioca il titolo endurance con il solo Pier Guidi: purtroppo, la concomitanza della 8 Ore del Bahrain – a cui lo stesso italiano ha rinunciato – ha privato di James Calado e Nicklas Nielsen, ma la Rossa può comunque sorridere almeno per oggi. Maro Engel, Luca Stolz e Vincent Abril si piazzano in terza posizione con la Mercedes-AMG del Team HRT, mentre al loro fianco in seconda fila ci saranno Dries Vanthoor, Christopher Mies e Charles Weerts con l’Audi del Team WRT. Terza fila completamente occupata da Lamborghini: Dennis Lind, Marco Mapelli e Andrea Caldarelli (Orange1 FFF Racing Team) precedono Giacomo Altoè, Albert Costa e Mikkel Mac (Emil Frey Racing). Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy e Maxi Buhk (quest’ultimo ha preso il posto di Felipe Fraga) possono accontentarsi del 7° posto in vista della lotta al titolo di domani.

Passo falso della Porsche di Dinamic, 26esima

Matt Campbell, Mathieu Jaminet e Patrick Pilet, al momento quarti nella generale con la Porsche di GPX Racing, sono ottavi classificati, mentre a completare la top-10 ci sono Romain Dumas-Louis Deletraz-Thomas Preining (Porsche GPX) e Markus Winkelhock-Dorian Boccolacci-Christopher Haase (Audi Saintéloc). Kelvin van der Linde e Mirko Bortolotti (con Rolf Ineichen su Audi del Team WRT) sono 11esimi, mentre Sven Muller, Christian Engelhart e Matteo Cairoli sono solamente 26esimi con la Porsche di Dinamic.

GT World Challenge Europe 2020 – Paul Ricard 1000Kms, qualifiche: classifica

Copyright foto: SRO / Dirk Bogaerts Photography