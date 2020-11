Michelin Pilot Challenge | Hyundai pronta a giocarsi il titolo nel finale di Sebring

Dopo aver ottenuto il campionato costruttori in anticipo, Hyundai è pronta ad aggiudicarsi anche il titolo piloti nell’IMSA Michelin Pilot Challenge nella classe Touring Car. A Sebring, Gabby Chaves e Ryan Norman dovranno vedersela coi compagni di squadra Michael Lewis e Mason Filippi.

Tre Hyundai sfidano il vertice dell’IMSA Michelin Pilot Challenge

Solo quattro punti separano Chaves-Norman – in testa alla classifica con 257 punti – e Lewis-Filippi, entrambi a bordo delle Hyundai Veloster N TCR del Bryan Herta Autosport with Curb-Agajanian. Chaves e Norman hanno vinto fino ad ora tre appuntamenti, guidando il campionato per la gran parte della seconda metà di stagione. Dal canto loro, Lewis e Filippi hanno un successo in meno e sono pronti a tutto a Sebring. Occhio anche a Mark Wilkins e Harry Gottsacker, attualmente in quarta posizione con un distacco di 13 punti nonostante un incidente al primo giro nell’ultima gara di Laguna Sea. «Il 2020 è stato un anno come nessun altro. Mentre ci avviciniamo alla gara finale della stagione, sono grato a tutti i membri del nostro team, a Hyundai e a tutti quelli che ci hanno supportato nell’IMSA, contribuendo a garantire una stagione di gare. Non vedo l’ora che arrivi il 2021 con i nuovi team Hyundai che si uniranno alla serie, ma il nostro obiettivo è di finire quest’anno nel miglior modo possibile» ha detto Bryan Herta, proprietario del team.

Hyundai protagonista a Sebring con il proprio fan club

Sebring sarà un appuntamento speciale per Hyundai: il Veloster N Fan Club of North Central Florida parteciperà a un episodio di “Pole Position”, prodotto da Motor Trend, con ben trenta vetture stasera, oltre ad incontrare i piloti ufficiali del Bryan Herta Autosport. Non solo fuori dalla pista: questo weekend vedremo altre due Hyundai Veloster N TCR in gara, tra cui Tyler Maxson e Tyler Gonzalez di Copeland Motorsports (dopo aver ottenuto un 2° posto al debutto a Road Atlanta), Danny Fromal e Rory van der Steur con il team di quest’ultimo.

Copyright foto: Hyundai