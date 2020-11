Lamborghini Super Trofeo | Sfida decisiva al vertice tra Gilardoni e Stoneman a Le Castellet

Kevin Gilardoni contro Dean Stoneman: è questa la sfida che si presenterà questo weekend a Le Castellet, ultimo appuntamento stagionale del Lamborghini Super Trofeo Europe. I due piloti non saranno soli: in lizza per il titolo ci sono anche Raul Guzman-Miloš Pavlović e altri equipaggi.

Gli equipaggi in lizza per il titolo del Lamborghini Super Trofeo Europe

Con tre vittorie consecutive, a presentarsi nel ruolo del leader della Pro c’è Gilardoni. Il pilota dell’Oregon Team, alla sua prima stagione nel monomarca Lamborghini, tornerà ad alternarsi al volante con Dorian Boccolacci, assente in Belgio perché impegnato nella 24 Ore di Spa con Audi. Con sette punti e mezzo da recuperare e due primi posti assoluti e tre in totale conquistati con la vettura del team Bonaldi Motorsport, l’inglese Dean Stoneman non lascerà nulla di intentato. Ancora in gioco anche Raul Guzman (a Spa-Francorchamps protagonista di uno spettacolare incidente risoltosi senza gravi conseguenze) e Miloš Pavlović, con Target Racing primi sempre a Misano e adesso a quota meno 16 da Gilardoni. Con 32 punti ancora da assegnare, la matematica non taglia fuori neppure i loro compagni di squadra Alberto Di Folco e Kevin Rossel (una vittoria al Nürburgring), il duo della GSM Racing, Jonathan Cecotto e Patrick Liddy, e il giovane portacolori del team Leipert Motorsport, Sebastian Balthasar, il quale si alternerà nuovamente con il rookie Noah Watt.

Gli altri piloti al via

Nel ruolo di outsider il debuttante Alessio Deledda, al via con VS Racing ed in arrivo dal FIA Formula 3. Oltre a lui, anche Jonathan Judek e Guillem Pujeu Beya, che si daranno il cambio su una seconda vettura del team Leipert Motorsport. Il team Johan Kraan Motorsport si fa invece in due, riconfermando l’olandese Max Weering e schierando anche un’altra Huracán Super Trofeo Evo per Maxime Oosten e Milan Teekens, entrambi alla loro prima apparizione nella serie. Con Basz e Lewandowski già campioni (sei le vittorie al loro attivo), nella Pro-Am occhi puntati sui finlandesi Mikko Eskelinen e Elias Niskanen, intenzionati con i colori del team Leipert Motorsport a conquistare il loro primo successo della stagione e a difendere il secondo posto in classifica dal rientrante Lorenzo Bontempelli, al via con un’altra vettura dell’Oregon Team in coppia con Massimo Ciglia.

Ancora incerto il titolo Am

Massimo Mantovani guida la classe Am con dieci punti e mezzo di vantaggio su Yury Wagner. Tre vittorie per l’italiano del team Target Racing, che si alternerà al volante con Dilantha Malagamuwa. Quattro i successi conquistati dal lussemburghese del team Leipert Motorsport, ancora una volta affiancato da Fidel Leib. Qualche speranza anche per Giuseppe Fascicolo, che tornerà a darsi il cambio sulla vettura del Boutsen Ginion con Claude-Yves Gosselin, dopo che a Spa il francese aveva lasciato il posto all’altro transalpino Marc Rostan. Doppio rientro infine per Autovitesse con Cedric Leimer e Attempto Racing, al via con Arkim Aka e Holger Harmsen.

Quattro vittorie e otto podi nelle prime otto gare hanno già consegnato a Fabri il titolo della Lamborghini Cup. Nella stessa classe al Paul Ricard faranno il proprio ingresso Donovan e Luciano Privitelio, su una vettura dell’FFF Racing Team. Riconfermata da Micanek Motorsport la coppia Libor Dvoracek e Kurt Wagner, vittoriosi a Misano, mentre una seconda vettura verrà schierata per Josef Zaruba. Infine, il team Autovitesse si presenterà al via con Herve Leimer, al suo rientro dopo aver preso parte a diverse edizioni del Super Trofeo.

Gli orari del weekend

Il programma del weekend inizierà venerdì con le due sessioni di prove libere, alle 9.35 e alle 13.45. A partire dalle 17.30 si svolgeranno i due turni di qualifica di 20 minuti. La prima delle due gare della durata di 50 minuti, con la partenza lanciata e il pit-stop obbligatorio, scatterà sabato alle 16.15. Domenica Gara 2 inizierà alle 9.10. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ed il canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse.

