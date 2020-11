FIA F2 | Vips pilota di riserva in Formula 1 per Red Bull e AlphaTauri in Turchia

Sarà un ruolo di poco conto ma per Jüri Vips è una chiamata molto importante: l’estone, che ha corso quest’anno gli ultimi appuntamenti della Formula 2 al posto dell’infortunato Sean Gelael in DAMS, sarà il pilota di riserva di Red Bull e AlphaTauri al Gran Premio di Turchia di Formula 1.

Vips sarà la riserva Red Bull e AlphaTauri ad Istanbul

Vips fa parte del programma junior della Red Bull da fine 2018 e quest’anno doveva correre in Super Formula con il Team Mugen. Purtroppo, causa le restrizioni di volo per la pandemia di COVID-19, è stato costretto a rinunciare al campionato giapponese, puntando prima sul Formula Regional European Championship e poi sulla Formula 2, con Gelael impossibilitato a correre dopo Barcellona. Su Twitter, la Red Bull ha annunciato che il driver 20enne ha completato i 300 km di test richiesti su un’auto di Formula 1 per ottenere la Superlicenza della FIA, il che significa che è idoneo a correre se fosse necessario. La sua chiamata ad Istanbul non è casuale: Sébastien Buemi e Sérgio Sette Câmara sono entrambi impegnati questo weekend, con il francese che correrà il finale di stagione del FIA World Endurance Championship in Bahrain con Toyota mentre il brasiliano non si sa bene dove sarà – non correrà ad Autopolis nella Super Formula, sostituito da Nobuharu Matsushita.

Il futuro di Vips per quest’anno

Vips ha attualmente 32 punti nella propria Superlicenza, però può beneficiare di una modifica fatta dalla FIA che ammette coloro che hanno oltre 30 punti se i loro programmi sono stati modificati per via del COVID-19. Così è stato per l’estone, pronto quindi ad apparire nel paddock turco della Formula 1. Non si sa bene quale sarà il suo futuro a breve termine: Gelael dovrebbe tornare in Bahrain per gli ultimi round della Formula 2, lasciando Vips senza gare in programma.

Copyright foto: Red Bull