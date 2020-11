Trofei Renault Rally | Chiusura della stagione a Como con gli ultimi verdetti

Il Trofeo ACI Como ha chiuso diversi conti nei campionati nazionali rally, ad iniziare dalla Coppa Rally di Zona che ha incoronato il suo re. Ma accanto a questo verdetto abbiamo avuto lo scorso weekend le ultime tappe della stagione di alcuni monomarca, come il Suzuki Rally Cup e i Trofei Renault Rally.

Cazzaro a Como già campione del Clio Trophy Italia

Partiamo dal Clio Trophy Italia, che già nel round precedente del Rally Due Valli aveva decretato l’equipaggio campione 2020 di questo nuovo format dedicato alla Clio RSR Rally5, ovvero Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto. Il duo della Scuderia Palladio ha conquistato la vittoria anche a Como, sigillo finale di una stagione davvero da incorniciare, con il giovane pilota che quest’anno ha disputato la sua prima stagione completa nei rally moderni.

Sul podio, con un ritardo di 11,6 secondi salgono anche Yoan Loeffler e Gaetan Aubry, al debutto al Trofeo ACI Como e con la Clio Rally5; più distaccato l’equipaggio composto da Paolo Abetecola e Lorenzo Caruso, il cui gap di 2 minuti e quindici secondi è dovuto in particolare ad una uscita di strada nel corso della penultima PS in programma. Quarto posto per Enrico Spreafico e Giovanni Frigerio, a 9 secondi dall’ultimo gradino del podio ma che hanno comunque confermato il secondo posto nel Clio Trophy Italia 2020.

Catalini concede il bis e si laurea campione Twingo R1 Open 2020

Il titolo nel Twingo R1 Open va anche quest’anno a Gabriele Catalini, con Maicol Rossi alle note, e che bissa così il successo della stagione passata nella versione Internazionale del trofeo. Al toscano è bastato il secondo posto a Como, dietro a Marco Soliani con Alessio Spezzani, per ottenere il secondo successo consecutivo nel Twingo, mentre il terzo posto (anche del monomarca) è andato a “Gino Cerruti”.

Corri con Clio N3 Open, Corti vince l’edizione 2020

Infine, nel Corri con Clio N3 Open vince nel Trofeo ACI Como e nella competizione Emanuele Corti, dominatore della stagione giacché nelle quattro gare affrontate quest’anno ha sempre centrato il primo posto nella classe N3 assieme alla navigatrice Arianna Catalano. Dietro di lui Alain Cittadino, mentre si classifica terzo Giorgio Liquori, quarto Alberto Verardo ed infine quinto Luca Bazzano.