IMSA | 12 Ore di Sebring 2020: anteprima e orari del weekend

Sarà decisiva la 12 Ore di Sebring di questo weekend per assegnare i titoli dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La classica endurance della Florida, spostata da marzo a causa della pandemia di COVID-19, sarà l’ultimo appuntamento della stagione 2020.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, 12 Ore di Sebring 2020: programma ed orari

Giovedì 12 novembre

16.05 – Prove libere 1 (60 minuti)

20.35 – Prove libere (75 minuti)

Venerdì 13 novembre

00.15 – Prove libere 3 (90 minuti)

16.40 – Qualifiche (15’/15’/15’)

Sabato 14 novembre

16.10 – Gara (12 ore)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CET). Qualifiche e gara in diretta su IMSA.tv.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship, 12 Ore di Sebring 2020: anteprima del weekend

Hélio Castroneves e Ricky Taylor sono i favori per il titolo DPi: a dirlo non è solo la vetta momentanea della classifica ma anche l’ultima striscia di risultati, composta da quattro vittorie e un 2° posto nelle ultime cinque gare. Il duo del Team Penske ha 242 punti totalizzati con la loro Acura, due in più di Ryan Briscoe e Renger van der Zande. Gli uomini di Wayne Taylor Racing non eccellono in ciò ma hanno un punto a favore: la miglior performance nelle gare di durata. La loro Cadillac ha vinto la Petit Le Mans e la 24 Ore di Daytona e lo scorso anno (quando c’era Jordan Taylor al posto di Briscoe) è giunta seconda proprio a Sebring. Occhio però a Pipo Derani con Action Express Racing, 3° con 233 punti e trionfante nell’appuntamento sprint di Sebring, mentre sembra difficile che la Mazda di Jonathan Bomarito e di Harry Tincknell possa dire la sua dalla quarta piazza (e 225 punti).

Antonio García e Jordan Taylor sono molto vicini al trionfo in GTLM con la Corvette. I due piloti, attualmente capiclassifica, hanno 325 punti e un totale di cinque vittorie, oltre a un vantaggio considerevole di 35 punti sui compagni Oliver Gavin-Tommy Milner e sulla BMW di John Edwards-Jesse Krohn. Per la vittoria della corsa potrebbe essere invece il giusto momento di Porsche, che si presenterà con delle livree speciali per salutare il campionato. Infine, Mario Farnbacher e Matt McMurry sono saldamente al comando della GTD con l’Acura di Meyer Shank: 258 i punti totali, 10 in più di Aaron Telitz (con Jack Hawksworth, a -12) con la Lexus di AIM Vasser Sullivan.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 – Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Advance Auto Parts: entry list

