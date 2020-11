Presentati i calendari provvisori della Formula 2 e della Formula 3: si vola anche ad Austin

Dopo aver annunciato la scorsa settimana la riduzione degli appuntamenti e l’alternanza della presenza in pista per far fronte alle spese, la Formula 2 e la Formula 3 hanno presentato i calendari provvisori a seguito di quello della Formula 1. Confermate alcune tappe estere, come Austin per la F.3.

Il calendario della Formula 2: confermata Monza!

Partiamo dalla Formula 2: come già anticipato, sono otto le tappe che andranno a comporre la stagione 2020, tutte con tre gare ciascuna nel weekend. Si partirà come sempre in Bahrain, in programma il 26-28 marzo sul circuito di Sakhir, proseguendo poi per Monte Carlo (20-22 maggio), Baku (4-6 giugno) e Silverstone (16-18 luglio). Dopo una lunghissima pausa estiva di due mesi si ritornerà in corsa a Monza (10-12 settembre) e Sochi (24-26 settembre), poi ci sarà di nuovo una trasferta in Medio Oriente con la novità di Jeddah (26-28 novembre) e il classico finale a Yas Marina (3-5 dicembre).

2021 F2 calendar

March 26-28: Sakhir, Bahrain

May 21-23: Monte Carlo, Monaco

June 4-6: Baku, Azerbaijan

July 16-18: Silverstone, UK

September 10-12: Monza, Italy

October 8-10: Sochi, Russia

November 26-28: Jeddah, Saudi Arabia

December 3-5: Yas Marina, Abu Dhabi

Il calendario della Formula 2: Austin unica trasferta extraeuropea

I tracciati che non sono nel calendario della Formula 2 vanno a comporre quello della Formula 3: Barcellona sarà l’inizio del cammino stagione (7-9 maggio), seguita poi da Le Castellet (25-27 giugno), Spielberg (2-4 luglio) e Budapest (30 luglio – 1° agosto). Un solo mese di pausa per la terza formula, pronta a tornare già attiva a Spa-Francorchamps il 27-29 agosto, continuando poi a Zandvoort il 3-5 settembre. Fa invece storcere il naso la trasferta ad Austin del 22-24 ottobre, l’unica spesa degna di nota per un campionato che non è mai andato oltre i confini europei ad esclusione del Gran Premio di Macao – comunque tappa a sé stante.

2021 F3 calendar

May 7-9 : Barcelona, Spain

June 25-27: Le Castellet, France

July 2-4: Spielberg, Austria

August 30-July 1: Budapest, Hungary

August 27-29: Spa-Francorchamps, Belgium

September 3-5: Zandvoort, Netherlands

October 22-24: Austin, USA

Copyright foto: Formula Motorsport Limited