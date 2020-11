IMSA | Porsche saluta il campionato con due livree speciali per la 12 Ore di Sebring

La 12 Ore di Sebring, atto conclusivo dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020, sarà anche l’ultima presenza ufficiale di Porsche nel campionato endurance nordamericano. In questa occasione, le due 911 RSR-19 avranno due livree speciali.

Porsche pronta a dire addio all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship

La colorazione scelta da Porsche per la gara di Sebring è un adattamento della bandiera degli Stati Uniti d’America, decorata con un “Thank You” nella parte inferiore dello spoiler posteriore, a riconoscenza degli appassionati americani. «Dopo sette anni di grandi successi, stiamo concludendo il nostro programma in Nord America con la gara di Sebring» ha detto Pascal Zurlinden, Director Factory di Porsche Motorsport. «Con questo design speciale vogliamo esprimere la nostra connessione a questa straordinaria serie e vogliamo anche dire grazie ai fan. Vogliamo anche ringraziare tutte le persone coinvolte da Porsche AG, Porsche Cars North America, i nostri colleghi degli Stati Uniti, il team operativo di Core Autosport e, ultimi ma non meno importanti, i nostri fedeli partner. Gli enormi successi degli ultimi sette anni non sarebbero stati possibili senza la loro fiducia e la loro collaborazione».

I dettagli della nuova colorazione celebrativa di Porsche

Andiamo a vedere nel dettaglio le due vetture: la Porsche #911, guidata da Frédéric Makowiecki, Nick Tandy e Matt Campbell avrà una striscia rossa e bianca che percorrerà la linea centrale dell’auto, con delle stelle bianche su sfondo blu sul cofano anteriore e sui lati; al contrario, la #912 di Earl Bamber, Laurens Vanthoor e Matthieu Jaminet avrà la parte centrale blu e sui lati quella rossa.

