Formula Renault Eurocup | Colombo trionfa in Gara 2 a Hockenheim, Martins allunga in vetta

Il penultimo appuntamento della Formula Renault Eurocup a Hockenheim ha decretato due grosse riconferme: Lorenzo Colombo torna di nuovo al successo grazie a una prestazione maiuscola in Gara 2 con Bhaitech, mentre Victor Martins è sempre più leader della classifica.

Collet riduce il distacco da Martins in Gara 1

Partiamo dalla prima corsa del weekend: Caio Collet, rivale diretto di Martins per il titolo, ha praticamente dominato dalla pole position, gestendo al meglio due ripartenze dopo l’intervento della Safety Car e concludendo con 2”055 di vantaggio proprio sul francese. Questa vittoria si trattava di una piccola riduzione del gap da parte del brasiliano nella generale, ora a -26 con tre manche rimanenti contando anche il giorno dopo, con Martins consapevole che poteva prendersi anche il lusso di non azzardare la lotta per il trionfo delle singole gare. Alex Quinn è 3° e l’unico pilota del resto del gruppone a rimanere a contatto con i primi due, transitando comunque sul traguardo a +3”441 da Collet; Franco Colapinto segue in quarta piazza, mentre Colombo è stato promosso 5° dopo la penalità di 20” inflitta ad Hadrien David per il contatto con Paul Aron e i 10” aggiunti a Tijmen van der Helm per partenza anticipata. Solamente 6° David Vidales, seguito dal teammate William Alatalo.

Formula Renault Eurocup 2020 – Hockenheim, gara 1: classifica

Trionfo per Colombo e Bhaitech in Gara 2

In Gara 2, Colombo ha ottenuto il primo successo per Bhaitech nel monomarca. L’italiano, che scattava dalla pole position, è stato beffato da Martins, ma poi è stato bravissimo a ripassare il francese al tornante per poi scappare via. Dopo aver saltato l’appuntamento di Spa-Francorchamps per un tampone mal riuscito e le prove libere, si tratta di una bella conferma per Colombo dopo un’annata davvero travagliata. Martins si gode invece il ruolo di capoclassifica, a +44 da Collet che è stato costretto al ritiro: già prima delle qualifiche aveva cambiato la frizione, poi in gara è arrivato un problema tecnico che – quasi certamente – ha messo la parola fine alle sue speranze iridate. Colapinto sale sul gradino più basso del podio, seguono Quinn, Aron, Mikhael Belov e Vidales.

Formula Renault Eurocup 2020 – Hockenheim, gara 2: classifica

