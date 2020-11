DTM | Audi conquista il titolo 2020 con René Rast e il Team Rosberg

Tre titoli in quattro anni per Audi e René Rast nel DTM. Questo è quanto deciso nell’ultimo appuntamento stagionale a Hockenheim, dove la Casa degli Anelli ha messo di nuovo le proprie mani sul campionato tedesco grazie al proprio driver teutonico e al Team Rosberg.

Le parole di René Rast

Nessuno era mai riuscito in questa impresa: Rast infila il terzo titolo DTM in tasca, il secondo consecutivo dopo quello dello scorso anno. «È troppo bello per essere vero» ha detto il neo-campione. «Abbiamo ottenuto più di quanto avrei mai osato di sognare. Con 24 vittorie, ora sono il pilota di Audi di maggior successo nel DTM. Abbiamo vinto il nostro terzo titolo e questo dopo un anno è stato molto difficile. Nella prima metà di stagione non avevamo ritmo ma siamo comunque saliti sul podio, ottenendo abbastanza punti per rimanere vicini a Robin Frijns e a Nico Müller. A Zolder abbiamo acceso il fuoco, vincendo quattro gare di fila e ottenuto la testa della classifica. Con una buona performance in qualifica e in gara abbiamo vinto il titolo».

Audi al via nel 2021 con il programma clienti

«Congratulazioni a Rast per il titolo, ma anche al Team Abt per quello dei team. Ciò che tutti hanno ottenuto insieme nell’ultimo anno del nostro impegno ufficiale nel DTM è davvero unico» ha detto Markus Duesmann, CEO di Audi AG. Rincara la dose Dieter Gass, boss di Audi Sport: «Il fatto che siamo riusciti a finire l’ultima gara con i nostri sei piloti ufficiali nelle prime sei posizioni dice tutto». Effettivamente è così: 16 vittorie (su 18 gare), 17 pole position e 16 giri veloci in gara. Dal 2021, il DTM adotterà i regolamenti GT3 e Audi sarà presente con il programma clienti.

Copyright foto: Audi