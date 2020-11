TCR Italy | Monza, Gara 1: Giacon ritorna e vince, Jelmini e Tavano sul podio

Tanti e grossi colpi di scena nella Gara 1 del TCR Italy a Monza. Jonathan Giacon torna al successo nel tricolore con la Honda Civic Type R TCR di MM Motorsport, alla prima uscita dell’anno. Salgono sul podio Felice Jelmini e Salvatore Tavano, solo 6° Eric Brigliadori.

Giacon torna e vince con la Honda di MM Motorsport

«Non mi aspettavo questa vittoria, era da tanto che non correvo una gara»: queste sono le prime parole di Giacon al termine della prima manche del weekend monzese, che risulta essere anche la prima uscita dell’anno per il pilota originario di Camposampiero. Una vittoria pienamente meritata in una gara caratterizzata da ben due interventi della Safety Car per via dei tanti contatti e incidenti avvenuti nel corso dei 25 minuti (+1 giro): già all’inizio sono stati costretti al ritiro Ettore Carminati, Michele Imberti e Simone Pellegrinelli, quest’ultimo in testacoda alla Prima Variante e poi tornato mestamente ai box; dopo il primo restart, Jacopo Guidetti è stato spedito senza troppi complimenti da Tavano contro il guard-rail, in un brutto botto per fortuna senza troppe conseguenze. Giacon è stato bravo a tenersi lontano dai guai, concludendo davanti a Jelmini per soli 0”369, mentre Tavano è 3° con un secondo di distacco dal vincitore.

Stefanovski centra Brigliadori e viene penalizzato

Peccato per Brigliadori: partito dalla pole position, l’alfiere di BF Motorsport si è ingarbugliato nel gruppone che lottava per la vittoria; poi, alla seconda ripartenza, è stato centrato da Igor Stefanovski alla Prima Variante. Il macedone è stato penalizzato e ha concluso 14°, mentre Brigliadori è risalito al 6° posto davanti a Marco Pellegrini, Alessandro Giardelli e Damiano Reduzzi. Completa la top-10 Federico Paolino.

TCR Italy 2020 – Monza, gara 1: classifica (in arrivo)

Copyright foto: TCR Italy