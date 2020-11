DTM | Hockenheim, Gara 1: Mueller batte Rast e riduce il distacco

Si deciderà domani il nuovo campione del DTM 2020, tutto in casa Audi. Nico Müller conquista il successo di Gara 1 a Hockenheim, dopo un duro ma bel duello con il rivale René Rast. Il tedesco rimane ancora capoclassifica, ma lo svizzero ha ridotto il distacco a 13 punti. Fuori dai giochi Robin Frijns, solamente 7°.

Rast-Mueller: lotta al titolo rinviata a Gara 2

Fin dall’inizio si è visto cosa ci si sarebbe aspettato dalla prima manche dell’ultimo appuntamento: Müller è scattato benissimo dalla seconda posizione, costringendo subito Rast ad andare largo. L’alfiere del Team Rosberg ha poi recuperato la leadership qualche giro dopo alla Hairpin, ma era solo un segnale di quanto doveva aspettarsi dal pilota del Team Abt. Müller ha poi giocato la carta di anticipare il pit-stop, rientrando davanti a Jamie Green – ai box al suo stesso giro – e sorpassando poi Rast, rientrato per la sua sosta. L’uscita di Timo Glock nell’Arena ha reso necessaria la Safety Car che, di fatto, ha riaperto i giochi per la vittoria: dopo il restart, Rast riesce a scavalcare Müller, ma sfruttando poi il push-to-pass e il DRS è lo svizzero che ritorna davanti e da lì è riuscito a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, con Rast a +0”622 e Green a +1”033. Niente da fare per Frijns: dopo essere stato uno dei primi a fermarsi, il nederlandese ha sofferto il degrado delle gomme e ha terminato al 7° posto.

Kubica di nuovo a punti

Loïc Duval è 4°, seguono Jonathan Aberdein (BMW) e Mike Rockenfeller. Robert Kubica riesce a concludere in zona punti con l’8° posto (dopo aver rischiato di finire fuori nel contatto al via tra Marco Wittmann e Harrison Newey), mentre Philipp Eng e Sheldon van der Linde completano la top-10. Ritirato anche per Fabio Scherer.