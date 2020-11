WRC | ACI Rally Monza 2020, svelati percorso e orari

Inizia a prendere forma l’ACI Rally Monza, l’ultimo round del WRC 2020 inserito in corsa il mese scorso per conferire sostanza ad una stagione mai come prima d’ora ridotta ai minimi termini (dopo il forfait anche dell’Ypres Rally). Il secondo appuntamento del Mondiale 2020 su suolo italiano ha diramato i regolamenti supplementari ed ha finalmente un proprio percorso (ed un logo ufficiale).

Il programma dell’ACI Rally Monza: coinvolto il territorio di Bergamo

Anzitutto, scongiurato definitivamente il rischio di un format in tutto simile al Monza Rally Show: la gara su asfalto del prossimo 3-6 dicembre infatti non sarà un evento esclusivamente sulla pista dell’autodromo, ma un rally vero e proprio che coinvolgerà il territorio circostante della bergamasca. Il circuito, punto focale dell’evento anche per motivi di sicurezza sanitaria, farà da teatro per il parco assistenza, il riordino, la zona di partenza ed arrivo, per lo shakedown da 4 km e la prova spettacolo da 2 km del Monza King of Show, entrambi previsti giovedì 3 dicembre. Nella giornata successiva si passa al territorio brianzolo con due prove speciali da ripetere ciascuna un’altra volta e la conclusiva Grand Prix 1, per un totale di cinque PS per 68,99 km cronometrati.

Sabato 5 dicembre l’ACI Rally Monza si dirige nel territorio della bergamasca, con un programma che prevede sette prove speciali, tra cui la Selvino (che conosciamo dalla Ronde Città dei Mille), la Gerosa e la Costa Valle Imagna, tutte da ripetere una seconda volta; chiude la tappa la Grand Prix 2, per una giornata da sette PS e 129,99 km cronometrati, la più lunga dell’evento. Si chiude quindi domenica 6 con solo tre prove speciali, tra cui la Grand Prix 3 e la D valida nel suo secondo giro come Power Stage.

L’ACI Rally Monza ultimo round anche dello Junior WRC 2020

L’ACI Rally Monza, in soldoni, si caratterizzerà per 16 PS, 502,66 km totali di cui 239,35 di gara. Dovrebbero essere cinque le dirette televisive previste: i due giri della B di venerdì, i due della Costa Valle Imagna di sabato e la D1 di domenica. La validità, oltre che per il WRC e le categorie cadette del WRC2 e WRC3, sarà anche per lo Junior WRC, che terminerà la sua tormentata stagione con il quarto round dopo Svezia, Estonia e Rally Italia Sardegna. Intanto, si sono aperte le iscrizioni che chiuderanno il prossimo 20 novembre: nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione ufficiale con tutti gli ultimi dettagli dell’ACI Rally Monza 2020.

ACI Rally Monza 2020, il percorso e gli orari

-Giovedì 3 Dicembre

10:01 – Shakedown (Circuito di Monza), 4,00 km

14:08 – SSS1 Monza King of Show, 2,02 km

-Venerdì 4 Dicembre

07:58 – SS2 A1, 13,29 km

10:08 – SS3 A2 13,29 km

12:38 – SS4 B1, 16,04 km

15:08 – SS5 B2, 16,04 km

17:38 – SS6 Grand Prix 1, 10,33 km

-Sabato 5 Dicembre

08:01 – SS7 Selvino 1, 26,39 km

09:12 – SS8 Gerosa 1, 11,31 km

10:08 – SS9 Costa Valle Imagna 1, 22,13 km

13:31 – SS10 Selvino 2, 26,39 km

14:42 – SS11 Gerosa 2, 11,31 km

15:38 – SS12 Costa Valle Imagna 2, 22,13 km

17:38 – Grand Prix 2, 10,33 km

-Domenica 6 Dicembre

07:48 – Grand Prix 3, 10,33 km

10:08 – D1, 15,02 km

12:18 – D1 [Power Stage], 15,02 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport