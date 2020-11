WEC | Serra sostituisce Pier Guidi sulla Ferrari di AF Corse in Bahrain

Cambio di line-up molto importante per la Ferrari #51 di AF Corse nel finale di stagione del FIA World Endurance Championship alla 8 Ore del Bahrain. Alessandro Pier Guidi verrà sostituito da Daniel Serra, con l’italiano impegnato nella lotta al titolo della Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

Pier Guidi salta la trasferta in Bahrain, arriva Serra

Non vedremo Pier Guidi prossima settimana a Sakhir: l’italiano è in lizza per il GT World Challenge Europe e lascerà la Ferrari 488 GTE #51 nelle mani di Serra, che andrà ad affiancare così James Calado. La vettura occupa in questo momento la terza posizione della classifica GTE Pro con 131 punti, a -26 da Marco Sørensen- Nicki Thiim su Aston Martin e a -11 da Alex Lynn-Maxime Martin con la seconda vettura britannica. Nessun cambiamento invece per la #71: Miguel Molina e Davide Rigon saranno regolarmente in pista, ma dovranno quindi rinunciare a correre alla 1000 Km di Le Castellet sulla Rossa di SMP Racing. Sergey Sirotkin, che corre con la #72 nel GTWC Europe, potrà contare sul supporto di Toni Vilander e Antonio Fuoco, mentre Pier Guidi dovrebbe trovare Sam Bird e Côme Ledogar sulla F88 GT3 Evo #51.

Gli altri equipaggi nella classe GTE Am

Per quanto riguarda il resto degli equipaggi del WEC, tre sono quelli iscritti alla GTE Am, con Nicklas Nielsen al via della 8 Ore del Bahrain accanto a François Perrodo ed Emmanuel Collard. Il terzetto è attualmente secondo in classifica a otto lunghezze dai leader provvisori. Nessuna novità per la vettura #54 di AF Corse, con Giancarlo Fisichella che sarà al via con Thomas Flohr e Francesco Castellacci, mentre Red River Sport farà scendere in pista Kei Cozzolino e Colin Noble al posto di Johnny Mowlem e Charles Hollings. Non sarà invece al via dell’ultimo round la Ferrari di MR Racing.

Copyright foto: Andrej Alesko / AdrenalMedia.com